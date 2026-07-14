本日公開のプロモーショントレーラーも必見！
PS5『シティーズ：スカイライン リマスター』の追加要素をチェック！「マップエディター」など便利機能を多数実装
スパイク・チュンソフトは7月14日、PlayStation 5で発売予定の都市開発シミュレーションゲーム『シティーズ：スカイライン リマスター ジャパン・スペシャル・エディション』について、リマスター版で追加された新要素を公開。
また、その新要素を映像で見られるプロモーショントレーラーも公開している。ゲームの発売日は2026年9月3日、パッケージ版の価格は6578円だ。
▼『シティーズ：スカイライン リマスター』 プロモーショントレーラー
https://youtu.be/W_BR-2ZaBb0
■ リマスター版で追加された新要素を紹介！
＜エリア拡張 – 最大25タイル＞
PlayStation 4版では2km四方の建設可能エリアを最大9タイルまで拡張できたが、本作では最大25タイルまでの拡張に対応。PS4版の2倍以上の、より巨大で多彩な街を作り上げられる。
エリアは人口のマイルストーンを達成することでアンロックされていき、8万人に到達すると25タイルすべてが使用可能となる。
＜クイック選択ツール＞
マップ上に配置されている道路や建築、オブジェクトなどを選択すると、その選択物のメニューに切り替わり即座にマップに配置できるスポイト機能の「クイック選択ツール」を実装。
これにより、膨大なメニューの中から目的の項目を探す手間が軽減され、よりスムーズで快適な街づくりを体験できる。
＜環境コントロールパネル＞
昼夜や天候、カラーフィルターを変更できる「環境コントロールパネル」を実装。夜や雷雨はビジュアルだけでなくゲーム進行にも影響する要素だが、いつでも自由に変更できる。
＜スナップオプション＞
道路建設に関する「スナップオプション」をワンボタンで表示できるようになる。オプションからは道路の長さや高度など、細かい部分まで調整可能だ。
また、オプションに角度調整を新しく追加。右折や左折などの曲がり道で、90度から5度まで角度を正確に調整できる。
＜マップエディター＞
本作では、街づくりの基盤となる土地をゼロから作れる「マップエディター」を実装。完全にフラットな状態の土地を造成し、25タイル分の広大な土地をつかって自由にマップを制作できる。
ただし、本編で使用する際のスタート地点は設定できず、必ずマップ中心のエリアから始まるため注意が必要だ。また、石油や鉱物、森林といった天然資源の位置や量も自由に設定できる。オリジナルのマップを制作して、自分だけの街づくりを楽しもう。
エリア外に繋がる高速道路の敷設など、本編で使用するために必要な条件はチェックリストで確認！
【ゲーム情報】
タイトル：『シティーズ：スカイライン リマスター ジャパン・スペシャル・エディション』
ジャンル：都市開発シミュレーション
販売：スパイク・チュンソフト
発売：Paradox Interactive
開発：Tantalus Media Pty Ltd.
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2026年9月3日予定
価格：6578円（パッケージ版）
※ダウンロード版は、『シティーズ：スカイライン リマスター』がParadox Interactiveより配信。
CERO：A（全年齢対象）
・PS4版『シティーズ：スカイライン PlayStation 4 Edition』を所有している人は、110円でPS5版『シティーズ：スカイライン リマスター』にアップグレード可能。その場合、『ジャパン・スペシャル・エディション』に同梱される追加コンテンツ3種は含まれない。 ※パッケージ版でアップグレードする場合には、ディスクドライブが必要です。 ※アップグレード、及びダウンロードには、インターネット接続環境が必要です。 ※PS4版の追加コンテンツを所有されている方は、同名のPS5版追加コンテンツにそれぞれ110円（税込）でアップグレード可能です。
© 2015-2026 Paradox Interactive AB. Cities: Skylines is published by Paradox Interactive AB, developed by Colossal Order Ltd and adapted for PlayStation 5 by Tantalus Media Pty Ltd. CITIES: SKYLINES and PARADOX INTERACTIVE are trademarks and/or registered trademarks of Paradox Interactive AB in Europe, the U.S. and other countries. Any other trademark, logo and copyright is the property of its owner.
※PlayStation、PS5、PS4は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります