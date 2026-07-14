スパイク・チュンソフトは7月14日、PlayStation 5で発売予定の都市開発シミュレーションゲーム『シティーズ：スカイライン リマスター ジャパン・スペシャル・エディション』について、リマスター版で追加された新要素を公開。

また、その新要素を映像で見られるプロモーショントレーラーも公開している。ゲームの発売日は2026年9月3日、パッケージ版の価格は6578円だ。

▼『シティーズ：スカイライン リマスター』 プロモーショントレーラー

https://youtu.be/W_BR-2ZaBb0

■ リマスター版で追加された新要素を紹介！

＜エリア拡張 – 最大25タイル＞

PlayStation 4版では2km四方の建設可能エリアを最大9タイルまで拡張できたが、本作では最大25タイルまでの拡張に対応。PS4版の2倍以上の、より巨大で多彩な街を作り上げられる。

エリアは人口のマイルストーンを達成することでアンロックされていき、8万人に到達すると25タイルすべてが使用可能となる。

＜クイック選択ツール＞

マップ上に配置されている道路や建築、オブジェクトなどを選択すると、その選択物のメニューに切り替わり即座にマップに配置できるスポイト機能の「クイック選択ツール」を実装。

これにより、膨大なメニューの中から目的の項目を探す手間が軽減され、よりスムーズで快適な街づくりを体験できる。

＜環境コントロールパネル＞

昼夜や天候、カラーフィルターを変更できる「環境コントロールパネル」を実装。夜や雷雨はビジュアルだけでなくゲーム進行にも影響する要素だが、いつでも自由に変更できる。

＜スナップオプション＞

道路建設に関する「スナップオプション」をワンボタンで表示できるようになる。オプションからは道路の長さや高度など、細かい部分まで調整可能だ。

また、オプションに角度調整を新しく追加。右折や左折などの曲がり道で、90度から5度まで角度を正確に調整できる。

＜マップエディター＞

本作では、街づくりの基盤となる土地をゼロから作れる「マップエディター」を実装。完全にフラットな状態の土地を造成し、25タイル分の広大な土地をつかって自由にマップを制作できる。

ただし、本編で使用する際のスタート地点は設定できず、必ずマップ中心のエリアから始まるため注意が必要だ。また、石油や鉱物、森林といった天然資源の位置や量も自由に設定できる。オリジナルのマップを制作して、自分だけの街づくりを楽しもう。

エリア外に繋がる高速道路の敷設など、本編で使用するために必要な条件はチェックリストで確認！

【ゲーム情報】

タイトル：『シティーズ：スカイライン リマスター ジャパン・スペシャル・エディション』

ジャンル：都市開発シミュレーション

販売：スパイク・チュンソフト

発売：Paradox Interactive

開発：Tantalus Media Pty Ltd.

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2026年9月3日予定

価格：6578円（パッケージ版）

※ダウンロード版は、『シティーズ：スカイライン リマスター』がParadox Interactiveより配信。

CERO：A（全年齢対象）

・PS4版『シティーズ：スカイライン PlayStation 4 Edition』を所有している人は、110円でPS5版『シティーズ：スカイライン リマスター』にアップグレード可能。その場合、『ジャパン・スペシャル・エディション』に同梱される追加コンテンツ3種は含まれない。 ※パッケージ版でアップグレードする場合には、ディスクドライブが必要です。 ※アップグレード、及びダウンロードには、インターネット接続環境が必要です。 ※PS4版の追加コンテンツを所有されている方は、同名のPS5版追加コンテンツにそれぞれ110円（税込）でアップグレード可能です。

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