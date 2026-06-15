擬態かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」発売から4日で100万本超の大ヒット
インディーゲーム開発者のLEMORION（レモリオン）氏が6月10日にリリースした、Steam向け擬態かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」が発売4日間で110万本の売上を達成。大ヒットを記録している。
体に絵を描いて擬態！新感覚かくれんぼ— LEMORION🌌レモリオン (@lemorion1224) June 10, 2026
『めっちゃカメレオン』
ついに配信開始！
最大24人でステージ追加用modにも対応！
友達とでも野良とでも是非遊んでください！https://t.co/pzNSxdRe7Bpic.twitter.com/jySFGxVrk5
本作は、鬼チームと隠れチームに分かれてかくれんぼするゲーム。時間内に鬼が全員見つけ出せれば終了となる。
最大の特徴は隠れチームが「自分の体に絵を描いて擬態できる」というもの。隠れ場所、ポーズ、そして“画力”がものを言うゲームとなっている。
フレンドと遊ぶことはもちろん、知らない人とも遊べる仕様。最大人数はホストの回線状況で変化し、推奨は2～10人程度。最大で24人まで対応しているという。
その「シンプルなルールで無限に笑いがとれる」ゲーム性から一部の配信者の間で大ウケ。にじさんじやホロライブといった大手VTuberまで遊んでおり、「8番出口」「Only Up!」「利用規約に同意したい」などのインディーゲームと同じような、流行の兆しを見せている。
リリース記念セールとして、通常790円のところ今だけ632円（20％オフ）で購入可能。Steam売上ランキングでも1位を獲得するほどの注目作なので、ぜひチェックしよう。
《めっちゃカメレオン》— LEMORION🌌レモリオン (@lemorion1224) June 14, 2026
売上100万本達成！（正確には110）
遊んでいただきありがとうございます！ pic.twitter.com/e9SpKzUs8z
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