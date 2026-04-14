Lenovoは今年1月、米国ラスベガスで開催した「Lenovo Tech World @ CES 2026」において、同社が公式テクノロジーパートナーとして支援する、Formula 1（F1）とFIFA（国際サッカー連盟）の技術責任者を招き、「スポーツとテクノロジー」をテーマとしたセッションを開催した。

F1：パンデミックがF1にもたらした技術革命

Lenovoは、Formula 1のグローバルテクノロジーパートナー、そしてFIFAが2026年夏に開催する「FIFA World Cup 26」の公式テクノロジーパートナーを務める。

Lenovoが両団体とパートナーシップを組んだ理由について、Lenovo CIOのアーサー・フー氏は「世界で最も技術的に進化したスポーツであるF1と、世界で最も人気のあるスポーツであるサッカーには、Lenovoとの高い親和性がある」と語る。

「Lenovoが掲げる『Smarter AI for Al（すべての人にスマートなAIを）』というミッションは、『スポーツを進化させ、世界中のファンに感動を届けたい』というF1やFIFAの情熱と一致している」（フー氏）

現代のスポーツは、テクノロジーの進化と切っても切り離せない関係にあると言えるだろう。Formula 1 IT部門ディレクターのクリス・ロバーツ氏は、「10年前を振り返ると、テクノロジーの進化には目覚ましいものがある」としたうえで、テクノロジーの側面で最も大きな転換点となったのは「5年前の（新型コロナウイルスの）パンデミックだった」と続けた。

F1は世界中を転戦するモータースポーツイベントであり、パンデミック前は、レースの放送映像を制作するために必要な大規模システムを、各レース開催地に持ち込んでいたという。「しかし、この方法は一夜にして機能しなくなった」（ロバーツ氏）。

そこでF1が挑戦したのが、現地のカメラ映像を使って遠隔地で放送制作を行う「リモートプロダクション」だ。「主要スポーツの中でも、F1は比較的早期に活動を再開できたほうだが、映像制作は従来の方法では不可能だった。そこで、通常は3年かかるリモートプロダクションシステムの構築を、わずか10週間ほどで実現した」。

具体的には、各国のレース会場にはカメラなどの映像収録機材のみを送り、ディレクション、グラフィックス、車載カメラ映像の編集など、あらゆる制作作業は英国のスタジオで行う体制を確立した。これにより、F1では機材やスタッフの移動を大幅に削減し、中継映像にかかるオペレーションそのものをを半減させた。このような規模のリモートプロダクション事例は世界的にも初めてだったと、ロバーツ氏は強調する。

さらに、2022年から2023年の冬にかけて、Lenovoの技術協力を受けながらシステムの仮想化移行も実施した。「倉庫を解体し、8週間でゼロからデータセンターを建設して、2023年シーズンの開幕に間に合わせた」とロバーツ氏は振り返る。

ロバーツ氏は、F1ではLenovo製のハードウェアを「過酷な環境で使っている」としたうえで、その堅牢性を高く評価した。F1のデータセンター機材は、転戦するレースに合わせて世界各地に輸送される。高温多湿の地域から寒冷で乾燥した地域まで、年間で24カ所に移動することになるという。「それでも、Lenovoのハードウェアは堅牢で、電源を入れれば確実に動作する。そして、世界中どこにいても、電話一本でサポートが受けられる」。