「ペルソナ6」ついに発表 10年ぶりナンバリング新作は現代日本が舞台
アトラスは6月8日に放送された「XBOX Games Showcase 2026」にて、ナンバリング最新作「ペルソナ6」を発表した。
前作「ペルソナ5」が2016年発売だったので、じつに10年ぶりのナンバリング新作となる。
初出しとなるティザー映像は、真っ暗なお墓が映し出され、稲光とともに何者かが手を伸ばす不気味なものとなっていた。
Microsoftストアページによると、本作の舞台は「現代日本の街」であるとのこと。
魅力的な仲間たちと1年間の学校生活を通し、友情や恋愛などの身近な出来事と、不可思議な噂や都市伝説などの“オカルティックな事件”に立ち向かう、少年少女たちの物語が描かれるという。
また、ナンバリングタイトルは物語が独立しており、前シリーズとのストーリー的なつながりは無いという注意書きも。
ユーザーからは「マジで来た！」「緑だ！あのペンキはやっぱり匂わせだったんだ」「こ、これは怖そう…」「まるで初代の不気味さに戻ったよう」「2028年くらいと予想」「信じてるぜ、アトラス」など、期待する声が多数寄せられていた。
「ペルソナ6」はXbox Game Passに対応し、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Windows）向けに発売する。発売時期や価格については未定だ。
【ゲーム情報】
タイトル：ペルソナ6
ジャンル：RPG
販売：セガ
開発：アトラス
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Windows）
発売日：未定
価格：未定
CERO：審査予定
©ATLUS. ©SEGA.
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります