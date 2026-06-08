アトラスは6月8日に放送された「XBOX Games Showcase 2026」にて、ナンバリング最新作「ペルソナ6」を発表した。

前作「ペルソナ5」が2016年発売だったので、じつに10年ぶりのナンバリング新作となる。

初出しとなるティザー映像は、真っ暗なお墓が映し出され、稲光とともに何者かが手を伸ばす不気味なものとなっていた。

Microsoftストアページによると、本作の舞台は「現代日本の街」であるとのこと。

魅力的な仲間たちと1年間の学校生活を通し、友情や恋愛などの身近な出来事と、不可思議な噂や都市伝説などの“オカルティックな事件”に立ち向かう、少年少女たちの物語が描かれるという。

また、ナンバリングタイトルは物語が独立しており、前シリーズとのストーリー的なつながりは無いという注意書きも。

ユーザーからは「マジで来た！」「緑だ！あのペンキはやっぱり匂わせだったんだ」「こ、これは怖そう…」「まるで初代の不気味さに戻ったよう」「2028年くらいと予想」「信じてるぜ、アトラス」など、期待する声が多数寄せられていた。

「ペルソナ6」はXbox Game Passに対応し、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Windows）向けに発売する。発売時期や価格については未定だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ペルソナ6

ジャンル：RPG

販売：セガ

開発：アトラス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Windows）

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

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