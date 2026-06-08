コーエーテクモゲームスは6月8日に配信された「XBOX Games Showcase 2026」にて、ダーク三國アクションRPG「Wo Long 2: Wings of Ember」を2027年初頭に発売すると発表した。

本作は、敵の攻撃を捌く「化勁」を駆使した攻防一体の中国武術アクションや、異形の「妖魔」が跋扈する三国志の戦場、そして歴史に名を残す英傑達との邂逅が特徴のダーク三國アクションRPG。前作は全世界累計プレイヤー数が500万人にものぼった。

舞台は戦乱で荒廃した【後漢末期】。群雄が割拠し、三国の英傑が覇を争うようになった時代。名もなき武侠者が、強大な武将や妖魔が立ちはだかる広大な戦場で戦いを繰り広げるという。

ユーザーからは「まさか2が来るとは」「チームニンジャの一番好きな作品だ！」「仁王より難しいよね」「やはり三國志を語るうえで赤壁は外せない」などの声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：「Wo Long 2: Wings of Ember」

ジャンル：ダーク三國アクションRPG

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：（PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2027年初頭

価格：未定

プレイ人数：1人（オンライン時：最大3人）

CERO：審査予定

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