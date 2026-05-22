セガは5月21日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）向け心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、Ver.4.1アップデートを実施。今回のアップデートでは、『ペルソナ３ リロード』（以下、『P3R』）とのコラボイベント“月の道を往く・月光まばゆき人工島”の開催や、新★5キャラクターとして『P3R』の「結城 理」が登場する。

▼Ver4.1アップデートを紹介した公式放送はこちら！

■『P3R』コラボイベント“月の道を往く・月光まばゆき人工島”を開催！

1日と1日の狭間に存在する隠された時間・「影時間」。そして「影時間」に出現し、シャドウが巣くう巨大な塔「タルタロス」。 コラボイベントでは、タルタロスらしき場所に迷い込んだ『P5X』怪盗団メンバーが、『P3R』の特別課外活動部メンバーと出会い、ともに戦うシナリオが展開する。

タルタロスだけでなく、ポロニアンモールなど、『P3R』おなじみの場所も登場。2つの作品が交差することで『P5X』キャラの新たな一面だけでなく、『P3R』キャラクターたちの、ある“想い”にも触れる体験ができるファン必見の内容となっている。

【ストーリー あらすじ】

ある日の放課後、人工島・「ポートアイランド」へと理子やルフェルと一緒に出掛けた主人公。だがその帰り道、周囲に異変が起き、理子たちとはぐれてしまった上、迷宮のような場所へと迷い込んでしまう。

迷宮の中でシャドウに襲われ、窮地に追い込まれてしまう主人公だったが、そのピンチを「結城 理」と名乗る少年に救われる。その後、結城の仲間である「岳羽 ゆかり」と合流するが、そのほかの彼らの仲間とははぐれてしまったらしい。

主人公と結城たちはお互いの仲間を探しながら、迷宮「タルタロス」をともに進むことになる。タルタロスを進む道中で見つけた「不思議な扉」の先で、主人公たちは理子を発見するが、彼女は“ありえない光景”の中にいて……？

■新たな★5キャラクター「結城 理」が登場！

『P3R』から新たな★5キャラクターとして「結城 理」が、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場。専用★5武器は“武器補給 無音の硝煙”で手に入る。PICKUP怪ドル契約“満月の契約者”の開催期間は、2026年6月25日10時59分まで。

▼ピックアップ ★5「結城 理」

結城 理は、トップクラスの攻撃力を誇る反抗ロール、火炎属性の★5キャラクター。自分のスキルや仲間の支援によってムーンを獲得し、それによって大ダメージを与えられる。また、攻撃だけでなく、味方全体のバフも得意としている。

なお、『P3R』キャラは、遠隔攻撃の代わりにアシストを、ハイライトの代わりにテウルギアを使用できる。

■「結城 理」特別衣装

ゲーム内のショップにて、コスチューム「執事服・理セット」を「自在結晶」2880個のセール価格で購入可能。セット内には、アイコン「執事服・理の心象」、名刺デザイン「ティータイム」、フレーム「蒼月の礼賛」も含まれている。6月25日10時59分以降は「自在結晶」3200個での販売となる。

■1周年直前！カウントダウンキャンペーン情報

【ログインボーナス】

6月の1周年に向けたカウントダウンキャンペーンを開催。期間中に7日間ログインすると、契約で使用できる「プラチナチケット」5枚、武器補給に使用できる「プラチナミリコイン」5枚が手に入る。開催期間は、2026年6月4日10時59分まで。

【周年特別 ルフェルからデイリー結晶支援】

ルフェルからのデイリー支援が、1周年期間中パワーアップして登場。期間中、合計28日間のログインで「自在結晶」×1600、「羽ばたきのコイン」×2400をプレゼント。開催期間は、2026年6月1日5時～8月1日4時59分まで。

また、上記に加え、アップデート記念として「自在結晶」×300をプレゼントするほか、Ver.4.1アップデートの情報を伝えた公式放送の視聴の感謝を込めて、「自在結晶」×300をプレゼント。合計で「自在結晶」×600が手に入る。

アップデート記念、公式放送プレゼント配布期間は、2026年6月4日10時59分まで。

■『P3R』セール情報

現在、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の『P3R』を、期間限定で特別価格にて販売するセールを開催中。

PlayStation 5／PlayStation 4用『P3R』は、5月27日まで50％オフで、Nintendo Switch 2用『P3R』デジタルデラックスエディション／デジタルプレミアムエディションは、5月26日まで40％オフで購入可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）

配信日：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）