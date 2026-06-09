セガは6月9日、配信中の「ペルソナ5: The Phantom X」（以下、P5X）にて、Ver.4.2アップデートを実施。

今回のアップデートでは、「ペルソナ３ リロード」（以下、P3R）とのコラボイベント「月の道を往く・疾風の射手」の開催や、新★5キャラクターとして「岳羽 ゆかり」が登場している。

イベント中は都市生活のマップで「ポロニアンモール」が開放。噴水や交番、喫茶店のバイトなどを体験できる。

「PICKUP怪ドル契約」に登場した岳羽ゆかりは、パーティの安定と突破力どちらも高める【救援ロール】のヒーラー。

回復に加えて、テウルギア／ハイライトを強化する能力を持ち、アタッカーやS.E.E.S.メンバーを強力にサポート。加えて、唯一無二の解除能力で難敵とのバトルで活躍する。

彼女の参戦にユーザーからは「性能とかどうでもいい。可愛い好き」「エピソードアイギスやると胸に来るな…」「ガチで可愛いんだが」「シリーズで一番好きなキャラ」「ゆかりっち最高！絶対お迎えする」など、早くも魅了された声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）

配信日：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）