「ペルソナ5X」で「P3リロード」コラボ開催 人気キャラクター・岳羽 ゆかり登場
セガは6月9日、配信中の「ペルソナ5: The Phantom X」（以下、P5X）にて、Ver.4.2アップデートを実施。
今回のアップデートでは、「ペルソナ３ リロード」（以下、P3R）とのコラボイベント「月の道を往く・疾風の射手」の開催や、新★5キャラクターとして「岳羽 ゆかり」が登場している。
イベント中は都市生活のマップで「ポロニアンモール」が開放。噴水や交番、喫茶店のバイトなどを体験できる。
「PICKUP怪ドル契約」に登場した岳羽ゆかりは、パーティの安定と突破力どちらも高める【救援ロール】のヒーラー。
回復に加えて、テウルギア／ハイライトを強化する能力を持ち、アタッカーやS.E.E.S.メンバーを強力にサポート。加えて、唯一無二の解除能力で難敵とのバトルで活躍する。
彼女の参戦にユーザーからは「性能とかどうでもいい。可愛い好き」「エピソードアイギスやると胸に来るな…」「ガチで可愛いんだが」「シリーズで一番好きなキャラ」「ゆかりっち最高！絶対お迎えする」など、早くも魅了された声が寄せられている。
【ゲーム情報】
タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』
ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG
メーカー：セガ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）
配信日：配信中（2025年6月26日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
©Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA.
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります