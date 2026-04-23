セガは4月22日より、アトラスのゲームを対象とした「ゴールデンウイークセール」を開催。期間はPlayStation Storeが5月6日まで、ニンテンドーeショップが5月18日までとなる。

今回のセールでは、「ペルソナ」シリーズ30周年を記念して「ペルソナ５ ザ・ロイヤル」が 1535円（80％オフ） 、「ペルソナ５ スクランブル ザ ファントム ストライカーズ」が 1452円（85％オフ） と過去最大割引となっており、非常にお買い得。

とくに「ペルソナ５ ザ・ロイヤル」については「安い、安すぎる」「俺は8000円で買ったんだぞ」「全人類やってほしい」「ヤケクソ価格で草」「以前は70％オフだったな」「1時間15円（100時間プレイ）」「未プレイ勢は買え…買うんだ」など、おススメする声が多く寄せられていた。

そのほか、「メタファー：リファンタジオ」が 4939円（50％オフ） 、「ユニコーンオーバーロード」が 4389円（50％オフ） 、「十三機兵防衛圏」が 3839円（50％オフ） と定番の名作ソフトも半額に。

未プレイのタイトルがあれば、ゴールデンウィークにじっくりと腰を据えて遊んでみてはいかがだろうか。

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