アトラスは6月19日、シリーズ最新タイトル「ペルソナ４ リバイバル」の最新情報を紹介する番組「ペルソナ４ リバイバルTV」を配信した。

本作は2008年にPlayStation 2で発売した「ペルソナ４」、2012年にPlayStation Vitaで発売した「ペルソナ4 ザ・ゴールデン」のリメイク作品。

田舎町に引っ越してきた高校生の主人公が「ペルソナ」の力に目覚め、怪奇な連続殺人事件の謎に挑むストーリーと、高校生活を通して繋がる仲間たちとの青春群像劇が描かれる。

「リバイバル」ではグラフィックをキレイにするだけでなく、UIなども現代風に刷新。バトル面ではガードアクション、ふっとばし、バトンタッチ、ボコスカラッシュなど、後発の作品で生まれたシステムや新要素も採用してより遊びやすくなった。

また、メインストーリーだけでなく全編フルボイスで新録。BGMも全面的にリファインし、「あのころ感じた空気感」を大事にしつつ生まれ変わった作品としてお届けするという。

本作の総合プロデューサー・和田和久氏も出演し、「全部知ってるはずなのにテストプレイが楽しい。僕が言うのもなんですが、一度はやっておいた方がいい作品です」と自画自賛。

初めての人はもちろん、過去に遊んだことのある人も「知っているはずなのに新しい」と感じられるくらい、想像以上に面白く仕上がっていると語っていた。

ユーザーからは「ガードだと!?」「バトンタッチありがてぇ」「4は仲間が仲良さげで好き」「全編新録フルボイスありがとうございます！」「後ろの映像が気になって説明が頭に入らないｗ」「来年2月まで待てないよ」「今からゴールデン遊び直してくるか！」など、大きな反響が寄せられている。

また、シリーズナンバリング最新作「ペルソナ６」の各ストアページが本日オープン。ウィッシュリスト登録を受け付けているので、こちらも要チェックだ。

【ゲーム情報】

タイトル：ペルソナ4 リバイバル

ジャンル：RPG

販売：セガ

開発：アトラス／P-STUDIO

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam）

発売日：2027年2月18日

価格：

通常版：9900円（パッケージ／ダウンロード）

リミテッドボックス：1万8480円（パッケージ）

デジタルデラックスエディション：1万1880円（ダウンロード）

デジタルプレミアムエディション：1万3640円（ダウンロード）

CERO：B（12歳以上対象）

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