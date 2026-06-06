カプコンは6月6日、配信イベント「Summer Game Fest 2026」内にて、「モンスターハンターワイルズ」の超大型拡張コンテンツ「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」を発表した。2027年に発売を予定している。

「アセンダンス」では、本編から続くストーリー、新フィールド「雲居の遺跡群」、新要素「ブーストブレイサー」を用いた新たなアクション、そして新たなクエストランク「マスターランク」が登場するなど、さまざまなコンテンツが追加される。

また、本編にはほとんど登場しなかった古龍種についても情報が解禁。既存シリーズに登場した古龍のクシャルダオラや、ラオシャンロンらしき姿が確認できた。

なお、拡張コンテンツをプレイするには、本編で★7の任務クエスト「夢から覚めて」（Chapter6-1）をクリアする必要がある。目安として、HR上限が解放されていればOKと考えればいいだろう。

ついに発表された「モンハンワイルズ」大型拡張コンテンツ。発売は早くても半年ほど先になるが、今後の情報にも注目したい。

【ゲーム情報】

タイトル：「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」

ジャンル：ハンティングアクション

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2027年予定

価格：未定

プレイ人数：1人（オンライン1～4人）

CERO：審査予定

※本作をプレイするには、『モンスターハンターワイルズ』本編が必要となります。

※『モンスターハンターワイルズ』本編で、★7の任務クエスト「夢から覚めて」（Chapter6-1）のクリアが必要です。

※画面は開発中のものです。

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。