「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」2027年登場 超大型古龍の姿も
カプコンは6月6日、配信イベント「Summer Game Fest 2026」内にて、「モンスターハンターワイルズ」の超大型拡張コンテンツ「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」を発表した。2027年に発売を予定している。
「アセンダンス」では、本編から続くストーリー、新フィールド「雲居の遺跡群」、新要素「ブーストブレイサー」を用いた新たなアクション、そして新たなクエストランク「マスターランク」が登場するなど、さまざまなコンテンツが追加される。
また、本編にはほとんど登場しなかった古龍種についても情報が解禁。既存シリーズに登場した古龍のクシャルダオラや、ラオシャンロンらしき姿が確認できた。
なお、拡張コンテンツをプレイするには、本編で★7の任務クエスト「夢から覚めて」（Chapter6-1）をクリアする必要がある。目安として、HR上限が解放されていればOKと考えればいいだろう。
ついに発表された「モンハンワイルズ」大型拡張コンテンツ。発売は早くても半年ほど先になるが、今後の情報にも注目したい。
【ゲーム情報】
タイトル：「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」
ジャンル：ハンティングアクション
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2027年予定
価格：未定
プレイ人数：1人（オンライン1～4人）
CERO：審査予定
※本作をプレイするには、『モンスターハンターワイルズ』本編が必要となります。
※『モンスターハンターワイルズ』本編で、★7の任務クエスト「夢から覚めて」（Chapter6-1）のクリアが必要です。
※画面は開発中のものです。
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