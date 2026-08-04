カプコンは8月4日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売中の『モンスターハンターワイルズ』について、製品ラインアップを見直し、既存の一部セット製品を販売終了するとともに、新たなセット製品を配信開始した。

ダウンロード版『モンスターハンターワイルズ』ゲーム本編と現在販売中の各種ダウンロードコンテンツ（DLC）パックをセットにした「ゴールドエディション」や、配信済みの追加DLCパックが勢揃いの「コスメティックDLCコレクション」、過去パックに収録されていないDLCをまとめた新規パックの「エクストラコスメティックDLCパック」が各デジタルストアにて“プレミアム特典付き”での販売を開始。

あわせてダウンロード版『モンスターハンターワイルズ』ゲーム本編は、4990円の新価格版として配信している。

2027年発売予定の超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』を前に、まだプレイしたことがない人はこの機会にぜひ遊んでみてはいかがだろうか。

※ダウンロード版『モンスターハンターワイルズ デラックスエディション』『モンスターハンターワイルズ プレミアムデラックスエディション』および、「コスメティックDLCパス」の販売は終了となります。

■モンスターハンターワイルズ ゴールドエディション

ゲーム本編・コスメティックDLCコレクション・プレミアム特典がセットに。

【セット内容】

・ゲーム本編

・コスメティックDLCコレクション

・デラックスパック

・コスメティックDLCパック1

・コスメティックDLCパック2

・コスメティックDLCパック3

・コスメティックDLCパック4

・花舞の儀 DLCパック

・踊火の儀 DLCパック

・夢灯の儀 DLCパック

・祝謡の儀 DLCパック

・エクストラコスメティックDLCパック

★プレミアム特典付き！

ハンター重ね着装備「竜人族の耳」

プレミアム特典ハンタープロフィールセット

BGM「英雄の証-2025 再録-」

■コスメティックDLCコレクション

【プレミアム特典付き】配信済みの追加DLCパックが勢揃い。

【セット内容】

・デラックスパック

・コスメティックDLCパック1

・コスメティックDLCパック2

・コスメティックDLCパック3

・コスメティックDLCパック4

・花舞の儀 DLCパック

・踊火の儀 DLCパック

・夢灯の儀 DLCパック

・祝謡の儀 DLCパック

・エクストラコスメティックDLCパック

★プレミアム特典付き！

ハンター重ね着装備「竜人族の耳」

プレミアム特典ハンタープロフィールセット

BGM「英雄の証-2025 再録-」

■エクストラコスメティックDLCパック

これまでに発売したパック製品に収録されていないDLCをまとめた新規パックがプレミアム特典付きで登場。

【セット内容】

・アルマ着せ替え衣装：3種

・追加フォトポーズセット：1種

・追加ジェスチャー：7種

・追加ジェスチャーセット：1種

・追加チャーム：9種

・追加チャームセット：4種

・追加スタンプセット：1種

・追加髪型：6種

・追加キャンプオプションセット：1種

★プレミアム特典付き！

ハンター重ね着装備「竜人族の耳」

プレミアム特典ハンタープロフィールセット

BGM「英雄の証-2025 再録-」

※これらのコンテンツは、単体またはほかのセット製品でも購入いただけます。重複購入にご注意ください。

▼各製品の価格や詳細内容は『モンスターハンターワイルズ』公式サイトや各デジタルストアをチェック！

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/product/

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

パッケージ通常版：9990円

ダウンロード版スタンダードエディション：4990円

ゴールドエディション：7990円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

タイトル：「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」

ジャンル：ハンティングアクション

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2027年予定

価格：未定

プレイ人数：1人（オンライン1～4人）

CERO：審査予定

※本作をプレイするには、『モンスターハンターワイルズ』本編が必要となります。

※『モンスターハンターワイルズ』本編で、★7の任務クエスト「夢から覚めて」（Chapter6-1）のクリアが必要です。

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