カプコンは7月14日、「モンスターハンターワイルズ」の製品ラインナップを更新すると発表。ゲーム本編の価格が8990円→4990円へと値下げされる。変更は8月4日9時からの予定だ。

ラインナップ更新は、見た目装備やエモートなどの各種DLCをよりわかりやすく購入できるようにするためのもの。これまでは最上位の「プレミアムデラックスエディション」や「コスメティックDLCパス」を購入しても、アップデートで追加された有償DLCは別売りで付いてこず、わかりにくかった。

新たなセット製品を買えば、それらが全部手に入るようになる。要するに、ゲーム本編を持っていない新規プレイヤーは「ゴールドエディション」を、ゲーム本編を持っててDLCを追加したい人は「コスメティックDLCコレクション」を買えばOKだ。

なお、本日までPS Storeで最大58％オフセールを実施中。本編が3775円と、値下げ後よりも安く買えるチャンスなので、今のうちに購入しておくのはアリかもしれない。

大型拡張コンテンツ「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」は2027年発売予定。それまでに「モンスターハンターワイルズ」の範囲を、遊び尽くしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」

ジャンル：ハンティングアクション

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2027年予定

価格：未定

プレイ人数：1人（オンライン1～4人）

CERO：審査予定

※本作をプレイするには、『モンスターハンターワイルズ』本編が必要となります。

※『モンスターハンターワイルズ』本編で、★7の任務クエスト「夢から覚めて」（Chapter6-1）のクリアが必要です。

※画面は開発中のものです。

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。