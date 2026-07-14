カプコン「モンハンワイルズ」4990円に値下げ 8月4日から
カプコンは7月14日、「モンスターハンターワイルズ」の製品ラインナップを更新すると発表。ゲーム本編の価格が8990円→4990円へと値下げされる。変更は8月4日9時からの予定だ。
ラインナップ更新は、見た目装備やエモートなどの各種DLCをよりわかりやすく購入できるようにするためのもの。これまでは最上位の「プレミアムデラックスエディション」や「コスメティックDLCパス」を購入しても、アップデートで追加された有償DLCは別売りで付いてこず、わかりにくかった。
新たなセット製品を買えば、それらが全部手に入るようになる。要するに、ゲーム本編を持っていない新規プレイヤーは「ゴールドエディション」を、ゲーム本編を持っててDLCを追加したい人は「コスメティックDLCコレクション」を買えばOKだ。
なお、本日までPS Storeで最大58％オフセールを実施中。本編が3775円と、値下げ後よりも安く買えるチャンスなので、今のうちに購入しておくのはアリかもしれない。
大型拡張コンテンツ「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」は2027年発売予定。それまでに「モンスターハンターワイルズ」の範囲を、遊び尽くしてみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」
ジャンル：ハンティングアクション
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2027年予定
価格：未定
プレイ人数：1人（オンライン1～4人）
CERO：審査予定
※本作をプレイするには、『モンスターハンターワイルズ』本編が必要となります。
※『モンスターハンターワイルズ』本編で、★7の任務クエスト「夢から覚めて」（Chapter6-1）のクリアが必要です。
※画面は開発中のものです。
©CAPCOM
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