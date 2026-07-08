イベント期間限定のチケットを集めると、特別な装備が生産可能！

カプコンは7月8日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売中の『モンスターハンターワイルズ』のゲーム内にて、今年も季節イベント「交わりの祭事【踊火の儀】」を期間限定で開催。開催期間は、2026年8月19日8時59分まで（予定）。

期間中は、大集会所では暑さを吹き飛ばす踊りと火をテーマにした祭りが開催され、装飾や食事が変化し、限定の装備やジェスチャー、簡易キャンプの装飾など無料コンテンツを入手できるイベントが盛りだくさんとなっている。

さまざまなクエストをプレイしたり、雰囲気にあわせて編纂者の衣装や加工屋の衣装を変更したり、装いが変化した大集会所で世界中のハンターや仲間と楽しもう。

■開催内容■

・イベント期間限定のチケットを集めると、特別な装備が生産可能！

祭事チケット【踊火】で祭りのテーマにピッタリなハンター装備「アーフィαシリーズ」やオトモ装備「アーフィネコαシリーズ」を生産しよう。

・イベント期間中だけの特別なログインボーナスが追加！

期間中にログインボーナスを受け取ったプレイヤーには、初回に限り別途以下の限定コンテンツが直接付与。

※各コンテンツの管理画面にてご確認ください。

セクレトの装飾

チャーム

ジェスチャー

BGM

簡易キャンプオプション

簡易キャンプ模様替えセット

ハンタープロフィール用背景、ポーズ、ネームプレート、称号

追加ジェスチャー「水鉄砲」も入手可能。世界中のハンターたちと「交わりの祭事【踊火の儀】」の雰囲気を味わいながら、暑さを吹き飛ばそう。

・大集会所の食事場にて、期間限定の特別な食事が可能！

※ログインボーナスなどで得られる専用のチケットが必要になります。

イベント期間中は「ファビウス」と「ナディア」がサポートハンターとして同行可能！

そのほか

激運チケットが1日2枚に増量！

配信バウンティが毎日更新！

イベント期間中、物資補給所が常にセール状態に！

▼イベントクエスト、チャレンジクエスト、フリーチャレンジクエスト配信情報をチェック！

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

▼踊火の儀をさらに楽しめる有料ダウンロードコンテンツ「踊火の儀 DLCパック」も配信中！

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/product/dlc/

※イベントのすべてのコンテンツを楽しむには、ゲームを進めて「大集会所」を開放している必要があります。

※ダウンロードコンテンツが反映されるまで時間がかかる場合がございます。

※コンテンツ内容や開催日程など、予告なく変更になる場合がございます。

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/topics/Festival-of-Accord-Flamefete/

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

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※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。