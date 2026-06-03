みんな大好き、カワサキNinjaの新型「ZX-10R／ZX-10RR」国内発売へ！ 大きなウイングレットが迫力満点！

カワサキのフラッグシップ「Ninja ZX-10R」が新型に

カワサキモータースジャパンは、スーパースポーツモデル「Ninja ZX-10R」を8月1日に、「Ninja ZX-10RR」を9月12日に発売すると発表した。価格はNinja ZX-10Rが248万6000円、Ninja ZX-10RRが347万6000円。

Ninja ZX-10Rは、カワサキのスーパースポーツ「Ninja ZX」シリーズにおけるフラッグシップモデルだ。今回の新型では、走行性能にかかわるエアロダイナミクス、車体まわり、デザイン、メーターまわりの利便性まで手が入っている。

注目は大型ウイングレット

ダウンフォース約25％向上

特徴は、フロントまわりに新たに採用された大型ウイングレット。高速域で前輪の接地感を高めるためのもので、従来モデルより空気抵抗はわずかに増える一方、ダウンフォースは約25％向上しているという。

このウイングレットに合わせ、フロントカウルやサイドカウル、テールカウルも新設計となった。新しいヘッドライトまわりと相まって、次世代Ninjaスーパースポーツらしいシャープな表情に仕上がっている。

シャーシやサスペンションも、ウイングレットによって増したフロント側のダウンフォースに合わせて見直されている。スイングアームのピボット位置変更、フロントフォーク突出量の変更、リヤサスペンションリンクのレバー比変更などにより、コーナリング時のコントロール性やトラクション性能の向上を図っている。

5インチTFTメーター採用、ナビ機能にも対応

走りの部分だけでなく、メーターまわりも刷新。新型では5インチTFTカラー液晶インストゥルメントを採用し、表示モードは2種類から選択可能。アナログ風タコメーターを中心にした表示のほか、バー形式のタコメーターとラップタイマーを組み合わせた、サーキット走行向けの表示も用意されている。

スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」との連携により、音声コマンドやナビ機能も利用できる。ターンバイターンナビゲーションに対応することで、サーキットだけでなくストリートでの使い勝手も高めているのがポイントといえる。

エンジンは、スーパーバイク世界選手権で培われた性能を維持しながら、排出ガス性能を改善。ZX-10RRについては、サーキット走行を重視したシングルシートモデルで、世界500台の限定生産となる。Pankl製チタニウムコネクティングロッドと軽量ピストン、専用サスペンションを備え、ZX-10Rのポテンシャルをさらに引き上げた仕様だ。

販売はカワサキプラザのみ、ZX-10Rは2色展開

カラーは、Ninja ZX-10Rが「ライムグリーン」と「メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック」の2色。Ninja ZX-10RRは「ライムグリーン」のみとなる。販売店はカワサキプラザ限定となる。

なお、両モデルはABS装着車で、「カワサキケアモデル」にも設定されている。カワサキケアモデルでは、1ヵ月目点検に加え、3年間の定期点検とオイル交換、オイルフィルター交換を無償で受けられる。ただし、ETC2.0は標準装備ではなく、アクセサリーパーツとして設定される。