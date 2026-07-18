背面コネクタ—採用に大型ディスプレー搭載はたまらん！STORMのゲーミングPC「幻界2シリーズ」が新発売：ソフマップ なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・杉浦さんのオススメは、STORMのゲーミングPC「GENKAI2 GK2-75F57」です。

ソフマップ なんば店ではBTO PCの販売に力を入れており、今回ご紹介する「GENKAI2 GK2-75F57」はSTORM製のBTO PC「幻界2」シリーズの注目モデルです。ピラーレスPCケース内に大型ディスプレーを標準内蔵するのが特徴で、7月7日に発売されたばかりの新製品となっています。

本製品はMSIとのパートナーシップのもとで設計された「POWERED BY MSI」認証モデル。主要のPCパーツはMSI製を用いており、背面コネクターマザーボードの採用によって、電源ケーブルやファンケーブルなどの配線を表側から排除しています。さらに、ビデオカードの補助電源まで隠蔽するコダワリぶりで、すっきりとした内部景観を実現しています。

最大の魅力は、PCケース内に構築された2つの液晶ディスプレーによるビジュアル演出です。サイドファン位置に設置された高解像度12.3インチ液晶ディスプレーに加え、水冷ヘッドにもL字型にカーブした曲面OLEDディスプレーを搭載。MSI専用ソフトを使い、システムのステータスモニターとしてはもちろん、お気に入りの画像やアニメーションを流して、自分だけの「推し活PC」を演出できます。

スペック面も妥協なく、CPUに「Ryzen 5 7500F」、GPUに最新世代の「GeForce RTX 5070」を組み合わせたアッパーミドル構成を採用。システムメモリーは容量32GB、ストレージは1TB SSDを標準搭載しており、最新の重量級ゲームでも高画質で快適に動作する実力を備えています。

杉浦さんいわく、「GENKAI2 GK2-75F57は2つのディスプレーを搭載していることもあって店頭でも目立つ存在で、足を止めて内部をのぞきいていかれるお客様が多いです」とのこと。液晶ディスプレーのユニークな活用法として、「好きなキャラクターやアイドルの動画を常時表示させる『推し活PC』としても本当にオススメですよ！」と語ってくれました。

2基のディスプレーによる存在感もさることながら、背面コネクター化によって配線を隠し通した美しさはまさに芸術品レベル。自作PCを次の次元へ進める極上の仕上がりを、ぜひ店頭の実機でその目に焼き付けてください！

GENKAI2 GK2-75F57の主なスペック OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 CPU AMD Ryzen 5 7500F（6コア/12スレッド、最大5.0GHz） CPUクーラー 大型水冷（曲面ディスプレー搭載） メモリー 32GB、DDR5 ストレージ 1TB SSD（PCIe4.0 NVMe） ビデオカード GeForce RTX 5070（12GB） 無線機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 電源ユニット 850W（80PLUS GOLD） その他 12.3インチ液晶ディスプレー搭載 サイズ 235（W）×460（D）×490（H）mm 店頭価格 37万4800円

ピラーレス機が目白押し！ 8月3日まで「STORMゲーミングパソコンサマーセール」を開催中

そのほか、ソフマップ なんば店では現在、STORMゲーミングパソコンサマーセールを開催中です。

人気のピラーレスデザインを採用したSTORM製の指定ゲーミングPCが期間限定のサマーセール特価で販売されており、新発売の「幻界2」シリーズ以外にも魅力的なお買い得モデルが多数用意されています。

セールの開催期間は8月3日まで。この夏、圧倒的におしゃれで強力なゲーミングPCを手に入れたいと考えている方は、この非常にお得な機会をぜひチェックしてみてください！