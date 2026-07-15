西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第270回
PCケース「H6 RGB+」がオススメ!!
これぞ、ザ・自作PCケース！パノラマガラスの美しさと冷却力を高めたNZXTピラーレスPCケースの新モデル：パソコン工房 大阪日本橋店
2026年07月15日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・渡邉さんのオススメは、NZXTのPCケース「H6 RGB+」です。斜めに配置されたファンと、美しくカーブする曲面ガラスパネルが印象的な注目モデルになります。
H6 RGB+は、エアフローを意識して斜めに配置されたサイドファンが目を引くピラーレスPCケース。コンパクトなミドルタワーサイズでありながら、電源ユニットなどをマザーボード裏に配置するデュアルチャンバー構造を採用し、広い裏配線スペースを確保している点が特徴です。
さらに、本モデルではサイドガラスからフロントにかけて1枚仕立ての曲面ガラスパネルを採用しており、支柱（ピラー）に遮られない、シームレスなパノラマビューでPC内部を魅せられます。
筐体カラーは白と黒がラインアップ。筐体サイズは292（W）×420（D）×448（H）×420（D）mmで、搭載可能なビデオカードの最大長は390mm。CPUクーラーは高さ165mmまで対応し、ASUSの「BTF」をはじめとした裏面端子（バックコネクト）マザーボードもサポートします。ストレージベイは2.5インチ×2、3.5インチ×1を備えています。
ファンは最大10基まで搭載可能で、本機にはボトムと斜めサイドに360mm一体型ファン「F360 RGB Reverse」をそれぞれ1基、リアに120mmファン「F120 RGB」を1基の、計7基が最初から標準搭載されています。これらのARGBファンは、付属の専用コントローラー「Control Hub Lite」を介してマザーボードのUSBヘッダーに接続し、一括で制御可能です。なお、水冷ラジエーターはトップに最大360mmまで設置できます。
フロント入出力ポートはアクセスしやすいよう筐体右下に配置されており、USB Type-C（3.2 Gen2x2）、USB Type-A（3.2 Gen1）×2、ヘッドセット端子を備えています。
渡邉さんいわく、H6 RGB+はメッシュ面積がとても大きく、最初から7基もの高品位なアドレサブルRGBファンを標準装備しているため、ピラーレス筐体ながらきわめて冷却性能が高いとのこと。曲面ガラスの見栄えや裏配線のスムーズさといった細部まで一切の妥協がなく、「これぞまさに、ザ・自作PCケースといった質感の高さですね！」と太鼓判を押します。
パソコン工房 大阪日本橋店ではH6 RGB+の店頭展示を実施中ですので、パノラマガラスの美しさや内部のギミックを、ぜひ実物で確かめてみてください。
7月29日まで！ Intel CPU×MSIマザーの同時購入で最大1万6500円値引き！
そのほか、パソコン工房 大阪日本橋店では現在、Intel Core Ultraプロセッサーと、MSI製対象マザーボード（Z890/B860/H810チップセット搭載モデル）の同時購入キャンペーンを実施中です。
お得な値引額はマザーボードのグレードによって変わり、MEGシリーズで1万6500円引き、MPGシリーズで1万3200円引き、MAGおよびGAMING PLUSシリーズで1万1000円引き、PROシリーズで7700円引きとなります。
キャンペーン期間は7月29日まで。最新のIntelプラットフォームでハイスペックな1台を組もうと考えている方は、この大変お得なキャンペーンをぜひお見逃しなく！
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