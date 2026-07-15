このページの本文へ

西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第270回

PCケース「H6 RGB+」がオススメ!!

これぞ、ザ・自作PCケース！パノラマガラスの美しさと冷却力を高めたNZXTピラーレスPCケースの新モデル：パソコン工房 大阪日本橋店

2026年07月15日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・渡邉さんのオススメは、NZXTのPCケース「H6 RGB+」です。斜めに配置されたファンと、美しくカーブする曲面ガラスパネルが印象的な注目モデルになります。

パソコン工房 大阪日本橋店

スタッフの渡邉さん

NZXTのPCケース「H6 RGB+」がオススメ。斜めに配置されたサイドファンと曲面ガラスパネルが特徴

正面向かって右のマザーボード裏面側は全面メッシュ仕様。デザイン性もあり、こちら側からの見た目もイイ感じです

メッシュサイドパネルはツールレスで開けられます。デュアルチャンバーで裏配線スペースもたっぷり

サイドとボトムには120mmファン×3基の360mm一体型ケースファンを標準搭載。デザイン的にも一体感があります

フロント入出力パネルは、筐体フロント下部に配置

　H6 RGB+は、エアフローを意識して斜めに配置されたサイドファンが目を引くピラーレスPCケース。コンパクトなミドルタワーサイズでありながら、電源ユニットなどをマザーボード裏に配置するデュアルチャンバー構造を採用し、広い裏配線スペースを確保している点が特徴です。

　さらに、本モデルではサイドガラスからフロントにかけて1枚仕立ての曲面ガラスパネルを採用しており、支柱（ピラー）に遮られない、シームレスなパノラマビューでPC内部を魅せられます。

　筐体カラーは白と黒がラインアップ。筐体サイズは292（W）×420（D）×448（H）×420（D）mmで、搭載可能なビデオカードの最大長は390mm。CPUクーラーは高さ165mmまで対応し、ASUSの「BTF」をはじめとした裏面端子（バックコネクト）マザーボードもサポートします。ストレージベイは2.5インチ×2、3.5インチ×1を備えています。

　ファンは最大10基まで搭載可能で、本機にはボトムと斜めサイドに360mm一体型ファン「F360 RGB Reverse」をそれぞれ1基、リアに120mmファン「F120 RGB」を1基の、計7基が最初から標準搭載されています。これらのARGBファンは、付属の専用コントローラー「Control Hub Lite」を介してマザーボードのUSBヘッダーに接続し、一括で制御可能です。なお、水冷ラジエーターはトップに最大360mmまで設置できます。

　フロント入出力ポートはアクセスしやすいよう筐体右下に配置されており、USB Type-C（3.2 Gen2x2）、USB Type-A（3.2 Gen1）×2、ヘッドセット端子を備えています。

白モデルの店頭価格は3万4680円

黒モデルの店頭価格は3万2980円

　渡邉さんいわく、H6 RGB+はメッシュ面積がとても大きく、最初から7基もの高品位なアドレサブルRGBファンを標準装備しているため、ピラーレス筐体ながらきわめて冷却性能が高いとのこと。曲面ガラスの見栄えや裏配線のスムーズさといった細部まで一切の妥協がなく、「これぞまさに、ザ・自作PCケースといった質感の高さですね！」と太鼓判を押します。

　パソコン工房 大阪日本橋店ではH6 RGB+の店頭展示を実施中ですので、パノラマガラスの美しさや内部のギミックを、ぜひ実物で確かめてみてください。

7月29日まで！　Intel CPU×MSIマザーの同時購入で最大1万6500円値引き！

Intel CPUとMSIマザーボードの同時購入で最大1万6500円値引きのキャンペーンを実施中

店頭ショーケースではオススメの組み合わせが紹介されていました

　そのほか、パソコン工房 大阪日本橋店では現在、Intel Core Ultraプロセッサーと、MSI製対象マザーボード（Z890/B860/H810チップセット搭載モデル）の同時購入キャンペーンを実施中です。

　お得な値引額はマザーボードのグレードによって変わり、MEGシリーズで1万6500円引き、MPGシリーズで1万3200円引き、MAGおよびGAMING PLUSシリーズで1万1000円引き、PROシリーズで7700円引きとなります。

　キャンペーン期間は7月29日まで。最新のIntelプラットフォームでハイスペックな1台を組もうと考えている方は、この大変お得なキャンペーンをぜひお見逃しなく！

■関連サイト

【取材協力】

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています