西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第280回
PCケース「TEN」がオススメ!!
自由度がスゴイ！自作玄人なら挑戦したいMONTECH10周年記念PCケース：ドスパラ大阪・なんば店
2026年08月02日 09時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、MONTECHのPCケース「TEN」です。
TENは、PCパーツメーカー「MONTECH」の10周年を記念して発売されたPCケースになります。対応フォームファクターはMini-ITXからMicro ATXのコンパクトな筐体です。カラーバリエーションは白と黒をラインアップしています。
最大の特徴は、用途に応じて内部レイアウトを変更できる自由度の高さです。内部レイアウトにはエアフロー重視の「M1 MODE」、水冷重視の「M2 MODE」、Mini-ITX特化の「I3 MODE」といった3モードを用意しています。
筐体サイズは196.5（W）×456（D）×327.65（H）mm（突起物含む）。拡張性はモードによって異なりますが、M1 MODEの場合、搭載可能なビデオカード最大長は425mmで、CPUクーラーは高さ最大156mmまで対応。内部ストレージベイは2.5インチベイ×4、3.5インチベイ×2を備えます。
M1 MODEで搭載可能なファン数はトップに120mm×3/140mm×2、サイドに120mm×3/140mm×2、ボトムに120mm×3/140mm×2、リアに92mm×1です。
M1 MODEでの水冷ラジエーターの対応はサイド最大360mm、ボトム最大360mmとなります。トップに水冷ラジエーターを取り付けたい場合はM2 MODEにする必要があります。
フロント入出力パネルは天板前方にあり、USB Type-C（20G） 、USB Type-A（3.0）×2、ヘッドセット端子、電源ボタンが並びます。
前川さんいわく、TENの特徴は、全面メッシュ構造で通気性が抜群な点と、ビデオカード縦置き対応などレイアウトの自由度が高い点です。
一方で、PCケースはモジュールごとにバラバラに分解できてしまうため「PC自作初心者の方には、ちょっと難しいPCケースかもしれません」とのこと。「PC自作が得意な方にオススメですね」と話していました。
色々とレイアウトを考えるのが楽しそうですし、PC自作のウデに覚えのある人はぜひ挑戦されてはいかがでしょう！
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