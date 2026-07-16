メモリーが自由に選べない。だからこそ求められた実用＆ドレスアップパーツ：ツクモLABI1なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・有本和貴さんのオススメは、Thermalrightのメモリークーラー「MC-2 ARGB BLACK」です。メモリースロットの上に被せる冷却ファンになります。

MC-2 ARGB BLACKは、メモリースロットの上から被せるように装着してメモリーモジュールへ直接風を吹き付けるメモリークーラーです。外装にはライン状にデザインされたARGB LEDの装飾があしらわれていて、実用的な冷却アイテムとしてだけでなく、ドレスアップパーツとしても美しく機能する点も特徴となります。

カラーはブラックとホワイトの2色をラインアップ。PCケースの色やコンセプトに合わせて選べます。本体寸法は65（W）×120（L）×25（H）mm。ファンの主な仕様は、回転数が3200±10%RPM、風量は16.17×2CFM、静圧は1.60mmH2O、ノイズレベルは20.17dB(A)となっています。

装着方法は、メモリースロットのラッチ部分を挟み込んで固定する方法と、マザーボード上にスタッドを立てて装着する方法の2通りに対応しており、必要な金具類も一通り同梱しています。

有本さんいわく、メモリー価格の高騰により、ヒートシンクやLED搭載モデルなどデザインに凝ったメモリーを自由に選ぶことが難しくなった昨今、価格を抑えつつ手軽にメモリー周りを装飾できるMC-2 ARGB BLACKが注目を集めているようです。

人気のため取材時には白モデルが一時的に品切れ、黒モデルも在庫僅少となっていましたが、近々再入荷する予定なのでご安心くださいとのこと。

また有本さんは、「昔、類似のメモリークーラーを取り付けてメモリーOC（オーバークロック）を楽しんでいたので、どこか懐かしい感じもするアイテムです。現在のDDR5は低電圧化したためメモリー単体の熱はそれほど大きな問題になりにくくなっていますが、MC-2 ARGB BLACKの風はVRMなどCPU周辺チップの冷却にも大きく寄与するのがポイントですね。デザイン的にも、水冷ヘッドに液晶画面が付いた簡易水冷CPUクーラーとの組み合わせが抜群にイイ感じだと思います」と話してくれました。

現在、ツクモLABI1なんば店のレジ前展示機には実際にMC-2 ARGB BLACKが装着されており、どのように光るのかなど、装着時のリアルな雰囲気を確認できます。ぜひ一度店頭で実物をチェックしてみてください！

7月18〜20日開催！ 自分だけのオリジナル缶バッジが作れる「XP-Pen」液晶ペンタブレット体験会

そのほか、ツクモLABI1なんば店では7月18〜20日にかけて、XP-Pen最新液晶ペンタブレットの体験会イベントを開催予定です。イベント内容は、XP-Penの液晶ペンタブレットを用いてイラストを描き、そのイラストをその場で専用の機械で缶バッジに出力して、オリジナル缶バッジが作れるというもの。

イベント開催時間は各日12時〜19時で、参加費は無料。会場に用意されている液晶ペンタブレットを使って気軽にお絵描きを楽しめます。先月にも同様のイベントを開催しており、小さな子どもが缶バッジ作りを体験して大喜びするなど、とても盛況だったようです。

子どもの夏休みも始まった連休の週末、ツクモLABI1なんば店で楽しいお絵描き体験をしてみませんか？

イベントの最新情報はツクモLABI1なんば店の店舗公式Xアカウントでも随時アナウンスされますので、こちらもぜひチェックしてみてください。