4年＆15万円保証と脱着式バッテリーがアツい14型ノートPCが在庫限りの特別価格で販売中です！：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、ビジネスや学業の場で頼りになる14型ノートPC「MousePro C4-I5U01BK-C」です。在庫限りの特別価格でかなりお得になっています。

MousePro C4-I5U01BK-Cは、ビジネスや学業の場でバリバリ使っていける14型ノートPCです。

CPUには「Core i5-1335U」（10コア/12スレッド、最大4.6GHz）を採用し、システムメモリーは16GB、ストレージはM.2 NVMe 500GBを搭載しています。Officeソフトなどは問題なく使えます。

液晶ディスプレーは14型1920×1080ドットのノングレアタイプで、重さは約1.41kg。アメリカ国防総省制定のMIL規格（MIL-STD-810H）に準拠した頑強さと信頼性を持っており、持ち運びの運用も気兼ねなくできそうです。

そして昨今のノートPCでは珍しくなったバッテリー脱着式を採用しています。据え置きで運用する際はバッテリーを外して劣化を防いだり、バッテリーが劣化したとしても簡単に交換が可能です。

加えて「4年間ピックアップ修理保証」と「破損盗難保証」が含まれていて、4年間ピックアップ修理保証は自然故障を対象に4年間無償で引き取り修理などのサポートが受けられます。破損盗難保証は自然故障に含まれない落下、水濡れ、盗難などに対しては、限度額15万円まで保証するという内容です。

徳永さんは「今回のMousePro C4-I5U01BK-Cは4年間ピックアップ修理保証と破損盗難保証を組み込んでいる点が一番のポイント」と語ります。「ビジネスや学業でノートPCをハードに使う人にオススメですね」とのこと。

また、「バッテリー脱着式は、バッテリー原因の不具合が起きても、その場で交換すれば治るので引き取り修理する必要が無く、業務を止めないで済むというメリットがあります」と話していました。

総じて保証の手厚い本機が在庫限りの特別価格で販売中です。ぜひチェックしてみてください！

MousePro C4-I5U01BK-Cの主なスペック ディスプレー 14型液晶（1920×1080ドット、ノングレア） CPU Intel Core i5-1335U（10コア/12スレッド、最大4.6GHz） メモリー 16GB ストレージ 500GB SSD（NVMe） グラフィックス Intel UHD グラフィックス（シングルチャネル）

Intel Iris グラフィックス（デュアルチャネル） 無線機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5 インターフェース Thunderbolt 4（PD、画面出力対応）、USB Type-A（3.0、5Gbps）、USB Type-C（3.0、5Gbps）、USB 2.0、1000BASE-T LAN、HDMI、4極ヘッドセット端子、microSDカードリーダー ウェブカメラ 200万画素（プライバシーシャッター付き） バッテリー駆動時間 動画再生：約6.5時間、アイドル状態：約14.5時間（JEITA測定法 Ver.3.0） 消費電力 標準時約5.51W、最大時約45W、スリープ時約0.7W サイズ/重量 325（W）×216（D）×19.9（H）mm/約1.41kg OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 店頭価格 14万9600円

倉庫から発掘された掘り出し物！「RTX 2070 SUPER」が1万9800円で数量限定販売中

そのほか、マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップでは、「GeForce RTX 2070 SUPER」搭載ビデオカードをアウトレット価格で販売中です。なんでも倉庫に眠っていたものが発見されたのだとかなんとか。在庫数もそこそこあるそうです。

エントリークラスのビデオカードですら、かなり高価になってしまった昨今、この価格は魅力的ですね。フルHDゲーミングなら今でも十分通用すると思います。興味の湧いた人はぜひ店頭へ！