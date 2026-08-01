第279回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ノートPC「MousePro C4-I5U01BK-C」がオススメ!!
4年＆15万円保証と脱着式バッテリーがアツい14型ノートPCが在庫限りの特別価格で販売中です！：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、ビジネスや学業の場で頼りになる14型ノートPC「MousePro C4-I5U01BK-C」です。在庫限りの特別価格でかなりお得になっています。
MousePro C4-I5U01BK-Cは、ビジネスや学業の場でバリバリ使っていける14型ノートPCです。
CPUには「Core i5-1335U」（10コア/12スレッド、最大4.6GHz）を採用し、システムメモリーは16GB、ストレージはM.2 NVMe 500GBを搭載しています。Officeソフトなどは問題なく使えます。
液晶ディスプレーは14型1920×1080ドットのノングレアタイプで、重さは約1.41kg。アメリカ国防総省制定のMIL規格（MIL-STD-810H）に準拠した頑強さと信頼性を持っており、持ち運びの運用も気兼ねなくできそうです。
そして昨今のノートPCでは珍しくなったバッテリー脱着式を採用しています。据え置きで運用する際はバッテリーを外して劣化を防いだり、バッテリーが劣化したとしても簡単に交換が可能です。
加えて「4年間ピックアップ修理保証」と「破損盗難保証」が含まれていて、4年間ピックアップ修理保証は自然故障を対象に4年間無償で引き取り修理などのサポートが受けられます。破損盗難保証は自然故障に含まれない落下、水濡れ、盗難などに対しては、限度額15万円まで保証するという内容です。
徳永さんは「今回のMousePro C4-I5U01BK-Cは4年間ピックアップ修理保証と破損盗難保証を組み込んでいる点が一番のポイント」と語ります。「ビジネスや学業でノートPCをハードに使う人にオススメですね」とのこと。
また、「バッテリー脱着式は、バッテリー原因の不具合が起きても、その場で交換すれば治るので引き取り修理する必要が無く、業務を止めないで済むというメリットがあります」と話していました。
総じて保証の手厚い本機が在庫限りの特別価格で販売中です。ぜひチェックしてみてください！
|MousePro C4-I5U01BK-Cの主なスペック
|ディスプレー
|14型液晶（1920×1080ドット、ノングレア）
|CPU
|Intel Core i5-1335U（10コア/12スレッド、最大4.6GHz）
|メモリー
|16GB
|ストレージ
|500GB SSD（NVMe）
|グラフィックス
|Intel UHD グラフィックス（シングルチャネル）
Intel Iris グラフィックス（デュアルチャネル）
|無線機能
|Wi-Fi 6E、Bluetooth 5
|インターフェース
|Thunderbolt 4（PD、画面出力対応）、USB Type-A（3.0、5Gbps）、USB Type-C（3.0、5Gbps）、USB 2.0、1000BASE-T LAN、HDMI、4極ヘッドセット端子、microSDカードリーダー
|ウェブカメラ
|200万画素（プライバシーシャッター付き）
|バッテリー駆動時間
|動画再生：約6.5時間、アイドル状態：約14.5時間（JEITA測定法 Ver.3.0）
|消費電力
|標準時約5.51W、最大時約45W、スリープ時約0.7W
|サイズ/重量
|325（W）×216（D）×19.9（H）mm/約1.41kg
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
|店頭価格
|14万9600円
倉庫から発掘された掘り出し物！「RTX 2070 SUPER」が1万9800円で数量限定販売中
そのほか、マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップでは、「GeForce RTX 2070 SUPER」搭載ビデオカードをアウトレット価格で販売中です。なんでも倉庫に眠っていたものが発見されたのだとかなんとか。在庫数もそこそこあるそうです。
エントリークラスのビデオカードですら、かなり高価になってしまった昨今、この価格は魅力的ですね。フルHDゲーミングなら今でも十分通用すると思います。興味の湧いた人はぜひ店頭へ！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
- 第278回
デジタル98%レイアウト＆ガスケットマウント採用！トレンドを凝縮したゲーミングキーボード「G316 X 98」：ソフマップ なんば店
- 第277回
PCパーツ3580円で2つのファンを搭載したシングルタワー型空冷CPUクーラーがコスパ良すぎぃ！：PCワンズ
- 第276回
デジタル店舗スタッフにも愛用者多数！7000円台で全部盛りのコスパ最高ゲームパッドがコレだ！：ツクモLABI1なんば店
- 第275回
デジタル240mmでもハイエンドCPUに余裕で対応！Noctua初の簡易水冷CPUクーラーがスゴイぞ！：パソコン工房 大阪日本橋店
- 第274回
デジタル在庫限りの特価で発売中！魔法のようなギミックを持つゲーミングPCがすごい！：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
- 第273回
デジタル背面コネクタ—採用に大型ディスプレー搭載はたまらん！STORMのゲーミングPC「幻界2シリーズ」が新発売：ソフマップ なんば店
- 第272回
PCパーツ2006年のマザーボードはこんな感じでした。あれから20年経ち、現代のスペックを詰め込んだ至高の1枚が登場です：PCワンズ
- 第271回
デジタルメモリーが自由に選べない。だからこそ求められた実用＆ドレスアップパーツ：ツクモLABI1なんば店
- 第270回
デジタルこれぞ、ザ・自作PCケース！パノラマガラスの美しさと冷却力を高めたNZXTピラーレスPCケースの新モデル：パソコン工房 大阪日本橋店
- 第269回
デジタル1万円切りの360mm簡易水冷CPUクーラーはヤバい！ARGB LED搭載で見栄えもバッチリなのが超うれしいッス：ドスパラ大阪・なんば店
-
デジタル4万円引きなのにOfficeソフトまでついてくる！使い勝手の良い14型ノートPCがセール価格でお買い得！：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
-
デジタルノートPCと持ち歩く2画面！どこでもマルチ環境を構築できる軽量700gのiiyamaモバイルディスプレー：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
-
デジタル大学生の相棒になる一台。薄型・軽量で持ち運びが苦にならない14型ノートPC「mouse X4」：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
-
デジタル手堅いスペックでまとめられた1台。創造主のノートPCは安定堅実がイチバンですよ！：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
-
デジタルこれぞ、ザ・スタンダード。Office 2024搭載でお手頃価格のノートPC：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ