在庫限りの特価で発売中！魔法のようなギミックを持つゲーミングPCがすごい！：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長・尼田龍さんのオススメは、ゲーミングPC「NEXTGEAR EG-A7G6T/EX」です。

マウスコンピューターのNEXTGEARシリーズは高コスパが魅力のシリーズです。その中でも、ピラーレスPCケース「NEXTGEAR クリアシフトケース」を採用する「NEXTGEAR EGシリーズ」は、実店舗（ダイレクトショップ）専売モデルとなっています。

最大の特徴は、ボタン1つでガラスパネルの透明度を変えられる「クリアシフトシステム」を搭載している点です。内部のRGBライティングやデコレーションを際立たせる「クリアモード（透明）」と、淡いヴェールを纏ったような「ステルスモード（スモーク）」を切り替え可能。気分に合わせてガラリと変えられます。

今回オススメに挙がった「NEXTGEAR EG-A7G6T/EX」は、CPUに「Ryzen 7 7700」（8コア/16スレッド、最大5.36GHz）、GPUにビデオメモリーを潤沢に備えた「GeForce RTX 5060 Ti 16GB」を搭載するバランスの良いゲーミングPCです。フルHDからWQHD解像度でのゲーミングを高画質で楽しむのにピッタリなスペックに仕上がっています。

さらに本製品は、店舗向けに標準仕様からスペックが強化されている点もポイント。システムメモリーは32GB（DDR5-5200 16GB×2）を確保し、ストレージには1TB SSDを標準搭載。最新の重量級PCゲームも容量や速度を気にせずに楽しめる構成となっています。

CPUクーラーには360mmラジエーター採用の水冷クーラーを搭載し、ケースファンにはRGB LEDファンを標準装備。前述のクリアシフトケースとの組み合わせにより、ガラスパネルの透過度によって見え方の異なる、一味違ったライティングイルミネーションが楽しめます。

尼田さんいわく、「NEXTGEAR EG-A7G6T/EXは、ガラスパネルをステルスモードとクリアモードに切り替えられるギミックがとにかく面白いです。ピラーレスでPCケース内がよく見える上、フィギュアなどを飾れるスペースもしっかりあるので、お気に入りのキャラクターを魅せる『推し活PC』としても最高ですね」とのこと。

さらに、「大容量な16GB版のGeForce 5060 Tiを搭載しているため、ゲームだけでなく昨今流行りのAI生成用途などでも大いに活躍してくれますよ」と、その多才さをアピールしていました。

システムメモリーやストレージを強化した上でのプライスダウンは、店頭在庫限りの数量限定・売り切れ御免とのこと。魔法のようなクリアシフトケースの仕上がりが気になった方は、ぜひお早めに店頭へ足を運んでみてください！

NEXTGEAR EG-A7G6Tの主なスペック OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 CPU AMD Ryzen 7 7700（8コア/16スレッド、最大5.3GHz） CPUクーラー 水冷クーラー メモリー 32GB（16GB×2、DDR5-5200） ストレージ 1TB SSD（NVMe Gen4） ビデオカード NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB 無線機能 ー 電源ユニット 750W（80PLUS BRONZE） 店頭価格 31万9000円

7月30日まで！ 大盤振る舞いの店舗限定セール「夏のボーナスSALE」が絶賛開催中

その他、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、前回から引き続き7月30日までの期間限定で、店舗限定セール「夏のボーナスSALE」を開催中です。ゲーム入門向けからハイエンド機まで、お買い得なパソコンが多数ラインアップされているので、気になる方はぜひセール特設サイトも併せてチェックしてみましょう。

7月26日まで！「バーチャルマーケット2026 Summer」の出展と連動したVR店頭体験がこの夏もスタート！

現在、世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット2026 Summer」（Vket）が7月26日までの期間で開催中です。マウスコンピューターは今回のVketへも企業出展しており、バーチャル空間上の特設ブースでは、遊びながらパソコンのグラフィック処理性能を測定できる「ベンチマークギミック」などが楽しめます。

そして、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、好評だった昨年末の冬のVketに引き続き、この夏もVketの開催に合わせた連動企画がスタート。店頭に用意された高性能な「マウスコンピューターVket推奨パソコン」とVR機器を用いて、メタバース空間の熱気をリアルに体感できる「Vket VR体験展示」を実施しています。

実施期間はイベントと同じく7月26日の閉店時まで。キャンペーンのさらなる詳細や対象PCについては、マウスコンピューターのイベント特設ページも公開中です。圧倒的な処理能力を持つハイエンドPCが描き出すVR世界を、ぜひこの機会に店頭で体験してみませんか？