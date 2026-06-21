【話題】とにかくスティック操作が優れているとウワサのゲームパッドです！：PCワンズ

大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・松山和也さんのオススメは、Void Gamingのゲームパッド「Void GENESIS」です。特に、FPSゲームタイトルで威力を発揮するゲームパッドのようです。

Void GENESISは、アナログスティックの安定性や精確性の高さ、ボタンの高速反応を特長とするゲームパッドです。

アナログスティックは磁気式のTMRスティックでドリフト現象が起こりづらく長期間の安定した操作性を実現し、ボタンはマウスクリックのように明確なフィードバックと瞬間レスポンスを提供します。ポーリングレートは2000Hz対応で入力情報が瞬時にパソコン側へ送信されます。

また、一般的なボタンレイアウトに加えて、表面や背面、バンパーに合計10個の追加ボタンが配置されています。ゲーム内で行えることも格段に増えるでしょう。

接続方式は2.4GHzワイヤレス、Bluetooth、USB-C有線で、対応機種はPC（Windows）、Nintendo Switch、Android、iOSです。無線使用時のバッテリー持続時間は最大15時間とされています。重量は198gです。

松山さんいわく、Void GENESISはとにかくスティックの操作性が優れており、高速反応のボタンと併せて、FPSなどで思ったとおりの精確なキャラコンができると話題のゲームパッドです。思い切って振動機能をオミットすることで198gと軽量な点も注目とのこと。

PC向けゲームパッドはXboxレイアウトが主流のなか、PSレイアウトを採用している点も特徴のひとつと語ります。表面の追加ボタンで6ボタンゲームパッドとしても使えるので、格闘ゲームにもオススメと話していました。

人気のため取材時は品切れ中でしたが、近々再入荷の予定はあるそうです。最新の在庫状況については店舗への問い合わせか、店舗公式Xアカウントの再入荷情報をチェックしてください！

Flydigiの人気モデルも展示中！

空前の盛り上がりを見せるゲームパッドコーナー

松山さんによると、今はゲームパッドが結構アツいらしく、Void GENESISのほかには、Flydigiの「VADER5 PRO」と「APEX5」が人気とのこと。特に「APEX5」はトリガーにフォースフィードバック機能が備わっており、FPSでのリコイルや、レースゲームでのアクセルやブレーキの感触を表現できる点が特徴です。現在話題のドライブゲーム「Forza Horizon 6」をプレイするのにも良さそうですね！

PCワンズでは、ほかにも多数のゲームパッドを展示しており、動作可能な展示機はパソコンに接続して試遊もできます。気になるものがあれば、ぜひ店舗スタッフに相談してみてください！

店舗で触れるのはここだけ！ 手頃で扱いやすいXLマウスパッド「QSPEC TRACE」

そのほかのオススメとして、QSPECの布製マウスパッド「QSPEC TRACE」を紹介してもらいました。見た目オーソドックスなマウスパッドでサイズは490×420×4mmのXLサイズ。スピード寄りのバランスタイプに仕上がっています。価格も手頃なことから、これからPCゲーミングを始める人にもオススメのマウスパッドといいます。

現在、QSPEC TRACEを店頭で触れるのはPCワンズのみとのことです。興味のある人はぜひ店頭で使い心地をチェックしてみてください！