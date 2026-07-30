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西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第277回

空冷CPUクーラー「Delta A40 Elite Dual Fan」がオススメ!!

3580円で2つのファンを搭載したシングルタワー型空冷CPUクーラーがコスパ良すぎぃ！：PCワンズ

2026年07月30日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

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　大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・高石智基さんのオススメは、Ocypusの空冷CPUクーラー「Delta A40 Elite Dual Fan」。デュアルファンのシングルタワー型空冷CPUクーラーです。

PCワンズ

スタッフの高石智基さん

Ocypusの空冷CPUクーラー「Delta A40 Elite Dual Fan」がオススメ

黒モデルのほかに白モデルもラインアップ

　Delta A40 Elite Dual Fanは、中国のPCパーツブランド「Ocypus」の空冷CPUクーラー。シングルタワー型のサイドフロー空冷CPUクーラーで、ヒートシンクフィンを2基の120mmファンで挟み込むデュアルファン仕様が特徴です。

　ヒートシンクには6mm径のヒートパイプを4本搭載。対応ソケットはIntelがLGA 1851/1700/1200/115x、AMDがSocket AM4/AM5。冷却能力はTDP220Wまで対応します。

　付属120mmファンの仕様は、回転数500〜2000RPM±10%、風量73CFM、静圧4.3mmH2O、ノイズは最大29dB(A)。ベアリングはFDB（流体動圧軸受）を採用。本体の外形寸法は96（W）×125（L）×156.7（H）mmです。

店頭価格は3580円。黒モデル、白モデルともに同価格です

　高石さんによると、Ocypusはつい先日に日本市場へ展開し始めたばかりのPCパーツブランドで、CPUクーラーのほかに電源ユニットなど多数のPCパーツが一斉にリリースされたとのこと。

　「Delta A40 Elite Dual Fanの特徴は、この価格で2つのファンを搭載したコスパの良さです。ハイエンドCPUの冷却には厳しいですが、アッパーミドルまでの環境で予算を抑えたCPUクーラーを探している人にオススメです」と、語ってくれました！

カバンに1個入れておくと便利！
スプレー＆クロス一体型の280円スマホクリーナー

スプレーとクロスが一体になったスマホクリーナー。店頭価格は280円

　そのほか、PCワンズはサプライ品も豊富に取りそろえています。中でも高石さんのオススメ品として、スプレーとクロスが一体になったスマホクリーナー「スクリーンクリーナー　スプレーボトル・マイクロファイバークロス 一体型」を紹介してもらいました。スマホ画面を掃除するスプレーとクロスが一緒になって携帯しやすいクリーナーです。

　1個カバンに入れておくと何かと役立つアイテムですね。店頭価格も280円と安価なので、PCワンズへ立ち寄った際に1本いかがでしょうか？

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