3580円で2つのファンを搭載したシングルタワー型空冷CPUクーラーがコスパ良すぎぃ！：PCワンズ

大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・高石智基さんのオススメは、Ocypusの空冷CPUクーラー「Delta A40 Elite Dual Fan」。デュアルファンのシングルタワー型空冷CPUクーラーです。

Delta A40 Elite Dual Fanは、中国のPCパーツブランド「Ocypus」の空冷CPUクーラー。シングルタワー型のサイドフロー空冷CPUクーラーで、ヒートシンクフィンを2基の120mmファンで挟み込むデュアルファン仕様が特徴です。

ヒートシンクには6mm径のヒートパイプを4本搭載。対応ソケットはIntelがLGA 1851/1700/1200/115x、AMDがSocket AM4/AM5。冷却能力はTDP220Wまで対応します。

付属120mmファンの仕様は、回転数500〜2000RPM±10%、風量73CFM、静圧4.3mmH2O、ノイズは最大29dB(A)。ベアリングはFDB（流体動圧軸受）を採用。本体の外形寸法は96（W）×125（L）×156.7（H）mmです。

高石さんによると、Ocypusはつい先日に日本市場へ展開し始めたばかりのPCパーツブランドで、CPUクーラーのほかに電源ユニットなど多数のPCパーツが一斉にリリースされたとのこと。

「Delta A40 Elite Dual Fanの特徴は、この価格で2つのファンを搭載したコスパの良さです。ハイエンドCPUの冷却には厳しいですが、アッパーミドルまでの環境で予算を抑えたCPUクーラーを探している人にオススメです」と、語ってくれました！

カバンに1個入れておくと便利！

スプレー＆クロス一体型の280円スマホクリーナー

そのほか、PCワンズはサプライ品も豊富に取りそろえています。中でも高石さんのオススメ品として、スプレーとクロスが一体になったスマホクリーナー「スクリーンクリーナー スプレーボトル・マイクロファイバークロス 一体型」を紹介してもらいました。スマホ画面を掃除するスプレーとクロスが一緒になって携帯しやすいクリーナーです。

1個カバンに入れておくと何かと役立つアイテムですね。店頭価格も280円と安価なので、PCワンズへ立ち寄った際に1本いかがでしょうか？