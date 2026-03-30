新清士の「メタバース・プレゼンス」 第150回
無料でここまで？ 動画生成AI「LTX-2.3」はWan2.2の牙城を崩すか
2026年03月30日 07時00分更新
3月5日に公開された動画生成AIモデル「LTX-2.3」が注目されています。開発しているのは、2013年に設立され、写真加工アプリで評価を集めてきた、イスラエルのLightricksというベンチャー企業です。LTX-2.3は特徴として、実写系に強く、軽量である良さがあるものの、激しい動きは弱い、アニメ系の品質は低いといった課題を抱えています。動画のオープンモデルでは中国系が圧倒してきましたが、アリババの最も有力な2025年7月の「Wan2.2」以降、オープンモデルの公開を止めていることもあって、後継となる存在として期待を集めています。
イスラエル生まれの動画生成モデル
△明日来子さんによる簡単紹介。音声はQwen3-TTSで作成（動画は、NVIDIA RTX Video Upscalerを使って、オリジナル画質から高画質化しています）
この連載の作例モデルの“明日来子さん”に話してみてもらいました。これはComfyUIを通じて公開されているワークフローを使うことで、この品質のキャラクターでのリップシンクを表現することができます（後述）。
Lightricksは、ヘブライ大学の学生が立ち上げた企業で累計資金調達額が約500億円（3億3500万ドル）、評価額が約2700億円（18億ドル）の成長企業です。中国のIT大手に比べると計算資源には限界があるとは思われますが、ユニークな動画AIでのアプローチでトップシェアを狙いに来ている構図です。
2024年11月にLTX-Video（パラメータ数2B）を公開、その後、数カ月ごとにアップデートを繰り返してきました。2025年10月にLTX-2を発表。大きな特徴は、音声と映像の同時生成機能を搭載したという点です。そして、1月にLTX-2を完全にオープンモデルに転換、そして、3月に最新のLTX-2.3（パラメータ数22B）をリリースしたという流れです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第149回
AIAIと8回話しただけで“性格が変わる” 研究が警告する「おべっかAI」の影響
-
第148回
AIAIが15万字の小説を1週間で執筆──「Claude Opus 4.6」が示した創作の未来
-
第147回
AIゲーム開発開始から3年、AIは“必須”になった──Steam新作「Exelio」の舞台裏
-
第146回
AIローカル音楽生成AIの新定番？ ACE-Step 1.5はSuno連携で化ける
-
第145回
AIComfyUI、画像生成AI「Anima」共同開発 アニメ系モデルで“SDXL超え”狙う
-
第144回
AIわずか4秒の音声からクローン完成 音声生成AIの実力が想像以上だった
-
第143回
AIAIエージェントが書いた“異世界転生”、人間が書いた小説と見分けるのが難しいレベルに
-
第142回
AI数枚の画像とAI動画で“VTuber”ができる!? 「MotionPNG Tuber」という新発想
-
第141回
AIAIエージェントにお金を払えば、誰でもゲームを作れてしまうという衝撃の事実 開発者の仕事はどうなる？
-
第140回
AI3Dモデル生成AIのレベルが上がった 画像→3Dキャラ→動画化が現実的に
- この連載の一覧へ