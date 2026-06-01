セブンカード・プラス、新規受付を終了へ　後継「nanacoクレジットカード」発行予定

nanacoに強いクレカブランドの世代交代だ。
セブン・カードサービスは、「セブンカード・プラス」の新規入会申込受付を6月30日で停止すると案内した。
すでに申し込み中のユーザーは、7月21日までに入会手続きを完了する必要がある。期限に間に合わない場合はキャンセル扱いとなり、その後に再申し込みはできない。8月10日までにカードの受け取りが確認できない場合は退会扱いとなり、翌8月11日に退会処理される。
ただし、すでにカードを持っている会員は、引き続き利用できる。更新カードについても、現在利用中のカードがそのまま更新カードとして届くとしている。
新規受付の停止とあわせて、セブン・カードサービスは、2026年夏以降、さらなる利便性と特典を追求した「nanacoクレジットカード」を発行予定としている。カードの詳細については今後公開予定だ。
セブンカードからnanacoクレジットカードへと、カードブランドをスイッチする流れだ。新カードでは、電子マネーやポイント、アプリ連携を含めたnanaco経済圏の入口として、役割を分かりやすくする狙いがありそうだ。
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