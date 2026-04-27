新清士の「メタバース・プレゼンス」 第154回
ChatGPTの画像生成AIが強すぎる AI画像が世界中に氾濫する時代へ
2026年04月27日 07時00分更新
OpenAIの新しい画像生成AIモデル「GPT Image 2.0」が4月21日に正式リリースされました。実際に触ったユーザーが新しいプロンプトを次々に発見しており、 その表現能力の幅の広さに驚きが広がっています。単に特定表現の画像を再現するだけではなく、デザインの領域に入り込んでいます。商品説明のポスターでは、商品画像から説明文のテキストまで一体で生成できるなど、 画像生成AIが「娯楽」から「仕事」に使えるものに変化しようとしています。今後様々な領域に大きく影響が出ることは間違いありません。その表現の幅の広さの一端をご紹介します。
商品広告を一発作成
Larus Canus（@MrLarus）さんのポスタープロンプトは、果物の詰め合わせパッケージ見本とその果物を鮮やかに見せた商品ポスターをセットで作成できることを示しています。
筆者は、このプロンプトを改造する形で、「ASCII SPARK（アスキー・スパーク）柚子白桃ソーダ」 という新作のジュースの広告用パッケージを作成することにします。生成されたデザイン案が以下です。桃の要素を取り入れた高級感のあるスパークリングソーダのパッケージを生み出せているのがわかると思います。
使用したプロンプトは以下のようなものです。
【プロンプト】
「ASCII SPARK（アスキー・スパーク）柚子白桃ソーダ」。 知的でモダン、テックカルチャーを感じさせる限定クラフト炭酸飲料。透明な500mlのペットボトルに入った、柚子と白桃のフレーバーの高級フルーツソーダ。液体はごく淡いシャンパンイエローに、白桃を思わせるほのかな柔らかさを含む半透明色。ラベルは白を基調としたミニマルデザインで、繊細な幾何学ライン、控えめなグリッド意匠、整った英字タイポグラフィを用い、上品で洗練されたブランド感を持つ。商品パッケージはマットな白またはウォームホワイトの箱で、淡い柚子イエローとごく薄いピーチカラーを差し色に用いたクリーンな設計。商品関連要素として、柚子の輪切り、白桃のカット断面、透明な氷、微細な炭酸泡、水滴などを含め、爽やかさ、果実感、高級感、透明感を伝える。全体の印象は、テクノロジー系カルチャーメディアの洗練された記念ドリンク、またはクリエイティブイベント限定の上質なクラフトソーダのようにしてください。
しかし、使用したプロンプトは筆者が一から考えたわけではありません。Larus Canusさんのプロンプトをもとに、GPTに「アスキー・スパーク」という清涼飲料水のパッケージ用に改造を指示してできあがったものです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第153回
AIChatGPTの画像生成AIが「Nano Banana」超え？ 漫画や動画風カットが実用レベルに
-
第152回
AISeedance 2.0×AIエージェントでAI動画が激変 “AI脚本家”や“AI絵コンテ作家”との共同作業で、アニメ制作が身近に
-
第151回
AI画像・動画生成AIの常識が変わる、Claude Codeに全部やらせる方法論
-
第150回
AI無料でここまで？ 動画生成AI「LTX-2.3」はWan2.2の牙城を崩すか
-
第149回
AIAIと8回話しただけで“性格が変わる” 研究が警告する「おべっかAI」の影響
-
第148回
AIAIが15万字の小説を1週間で執筆──「Claude Opus 4.6」が示した創作の未来
-
第147回
AIゲーム開発開始から3年、AIは“必須”になった──Steam新作「Exelio」の舞台裏
-
第146回
AIローカル音楽生成AIの新定番？ ACE-Step 1.5はSuno連携で化ける
-
第145回
AIComfyUI、画像生成AI「Anima」共同開発 アニメ系モデルで“SDXL超え”狙う
-
第144回
AIわずか4秒の音声からクローン完成 音声生成AIの実力が想像以上だった
- この連載の一覧へ