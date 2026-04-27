GPT Image 2.0で作成した架空の清涼飲料水「アスキー・スパーク」の広告案（筆者作成）

OpenAIの新しい画像生成AIモデル「GPT Image 2.0」が4月21日に正式リリースされました。実際に触ったユーザーが新しいプロンプトを次々に発見しており、 その表現能力の幅の広さに驚きが広がっています。単に特定表現の画像を再現するだけではなく、デザインの領域に入り込んでいます。商品説明のポスターでは、商品画像から説明文のテキストまで一体で生成できるなど、 画像生成AIが「娯楽」から「仕事」に使えるものに変化しようとしています。今後様々な領域に大きく影響が出ることは間違いありません。その表現の幅の広さの一端をご紹介します。

商品広告を一発作成

Larus Canus（@MrLarus）さんのポスタープロンプトは、果物の詰め合わせパッケージ見本とその果物を鮮やかに見せた商品ポスターをセットで作成できることを示しています。

筆者は、このプロンプトを改造する形で、「ASCII SPARK（アスキー・スパーク）柚子白桃ソーダ」 という新作のジュースの広告用パッケージを作成することにします。生成されたデザイン案が以下です。桃の要素を取り入れた高級感のあるスパークリングソーダのパッケージを生み出せているのがわかると思います。

使用したプロンプトは以下のようなものです。

【プロンプト】 「ASCII SPARK（アスキー・スパーク）柚子白桃ソーダ」。 知的でモダン、テックカルチャーを感じさせる限定クラフト炭酸飲料。透明な500mlのペットボトルに入った、柚子と白桃のフレーバーの高級フルーツソーダ。液体はごく淡いシャンパンイエローに、白桃を思わせるほのかな柔らかさを含む半透明色。ラベルは白を基調としたミニマルデザインで、繊細な幾何学ライン、控えめなグリッド意匠、整った英字タイポグラフィを用い、上品で洗練されたブランド感を持つ。商品パッケージはマットな白またはウォームホワイトの箱で、淡い柚子イエローとごく薄いピーチカラーを差し色に用いたクリーンな設計。商品関連要素として、柚子の輪切り、白桃のカット断面、透明な氷、微細な炭酸泡、水滴などを含め、爽やかさ、果実感、高級感、透明感を伝える。全体の印象は、テクノロジー系カルチャーメディアの洗練された記念ドリンク、またはクリエイティブイベント限定の上質なクラフトソーダのようにしてください。

しかし、使用したプロンプトは筆者が一から考えたわけではありません。Larus Canusさんのプロンプトをもとに、GPTに「アスキー・スパーク」という清涼飲料水のパッケージ用に改造を指示してできあがったものです。