雨の日の街歩きも安心！ 濡れない＆歩きやすいアディダスのゴアテックスシューズがスマイルsaleに登場

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雨の日の靴選び、地味に面倒です。濡れるのはイヤだけど、いかにも“山、行きます”みたいな靴を毎日履くのもちょっと照れます。そんなときにちょうどよさそうなのが、アディダスのTERREX TRACEROCKER 2 GTXです。

名前はやや強そうですが、要するに「雨の日も歩きやすい、頼れるアディダス」と思えばだいたい大丈夫。Amazonにて30%OFFの10,728円で販売されています。

TERREX TRACEROCKER 2 GTXは、もともとトレイルランニング向けのシューズです。つまり、舗装されたきれいな道だけでなく、土や砂利、ぬかるみなどを走ることも想定した一足。

とはいえ、靴に詳しくない人向けに言えば、「滑りにくさや安定感をちゃんと考えて作られたスニーカー」です。柔軟性とサポート力を提供する通気性に優れたアッパーを搭載し、蒸れにくさにも配慮。

大きな特徴は、GORE-TEXメンブレンを搭載していること。アディダス公式では、防水性と透湿性を発揮し、悪天候でもシューズ内をドライに保つと説明されています。

さらに、アウトソールにはTraxionラバーアウトソールを採用し、さまざまな地形で安定した踏み込みをサポートします。雨の日の街歩き、旅行、ちょっとしたハイキングまで、「今日は足元が心配だな」という日に頼れますね。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

TERREX TRACEROCKER 2 GTXの特徴

GORE-TEXで雨の日に強い

GORE-TEXメンブレンにより、防水性と透湿性を発揮するのが大きな特徴です。雨やぬかるみのある道でもシューズ内をドライに保ちやすく、足元の不快感を減らしてくれます。

Traxionアウトソールで踏ん張りやすい

アウトソールにはTraxionラバーアウトソールを採用しています。突起のあるソール形状で、悪路を進む際のグリップ力を高め、さまざまな地形で安定した踏み込みをサポートします。

トレイル向けだけど普段履きにも使いやすい

軽量クッショニングで、ランニングシューズのような快適な履き心地をもたらす設計です。とはいえ見た目はスポーティーで、街歩きにもなじみやすい印象。雨の日用の普段靴としても使いやすい一足です。

まとめ：旅行用の靴としてもかなりアリ

参考価格：15,400円

現在の価格：10,728円［30%OFF］

おすすめしたいのは、「雨の日に履く靴になんとなく困っている」という人です。防水系の靴は便利ですが、デザインが重たすぎたり、逆に普段履きしづらかったりするものもあります。その点、TERREX TRACEROCKER 2 GTXはアディダスらしいスポーティーな見た目なので、普段の服にも合わせやすいのがうれしいところ。

旅行用の靴としてもかなりアリです。旅先では天気が読めませんし、駅の階段、濡れた路面、観光地の砂利道など、地味に足元イベントが多発します。そんなとき、防水性とグリップ力を備えた靴があると安心感が違います。ガチ登山靴ほど大げさではなく、普通のスニーカーより頼れる。こういう“ちょうどいい靴”は、持っていると出番が増えるでしょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。