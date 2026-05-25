3000円切りでこの実力。有線ゲーミングイヤフォン、足音まで聴きたい人にちょうどいい

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Erssimoのゲーミングイヤフォンをチェック

Amazon.co.jpにて、Erssimoのゲーミングイヤフォン「NG22」が販売中だ。参考価格は4699円だが、タイムセールにより39％オフの2848円で購入できる（5月25日時点）。

本製品は、家庭用ゲーム機やPCに接続できる3.5mmの有線ゲーミングイヤフォン。ゲームの音を細部まで聴きとれるという10mmのドライバーのほか、インラインマイク・着脱可能なマイク、マイクミュート機能、約22gの軽量設計などが特徴となっている。

ゲーミングイヤフォンデビューに最適な一台

ユーザーレビューを見ると、「安い割に至れり尽くせり」「フィット感がとても良い」「足音や効果音が比較的聴き取りやすい」といった声が寄せられている。タイムセール中は3000円を切る価格で購入できるため、ゲーミングイヤフォンが欲しい人はチェックしてみてほしい。