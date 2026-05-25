Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第365回
3000円切りでこの実力。有線ゲーミングイヤフォン、足音まで聴きたい人にちょうどいい
2026年05月25日 18時00分更新
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Erssimoのゲーミングイヤフォンをチェック
Amazon.co.jpにて、Erssimoのゲーミングイヤフォン「NG22」が販売中だ。参考価格は4699円だが、タイムセールにより39％オフの2848円で購入できる（5月25日時点）。
本製品は、家庭用ゲーム機やPCに接続できる3.5mmの有線ゲーミングイヤフォン。ゲームの音を細部まで聴きとれるという10mmのドライバーのほか、インラインマイク・着脱可能なマイク、マイクミュート機能、約22gの軽量設計などが特徴となっている。
ゲーミングイヤフォンデビューに最適な一台
ユーザーレビューを見ると、「安い割に至れり尽くせり」「フィット感がとても良い」「足音や効果音が比較的聴き取りやすい」といった声が寄せられている。タイムセール中は3000円を切る価格で購入できるため、ゲーミングイヤフォンが欲しい人はチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
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