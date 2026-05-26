Amazonセール情報大紹介！ 第1557回
俺たちの足元にはやっぱりダンロップよ!! 気軽に履けて“しっかり歩ける”サンダルが4000円切り
2026年05月26日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
夏のサンダル、これでよくない？
DSM401が20%OFF！
暑くなってくると、足元についてはだんだん考えるのが面倒になります。涼しく過ごしたいけれど、長く歩く日に頼りない履き心地ではちょっと不安だし。
そんなときにちょうどよさそうなのが、ダンロップリファインドのDSM401です。Amazonにて20%OFFの3,804円で販売されています。
ちなみにダンロップリファインド（DUNLOP REFINED）は2021年に始動したブランドで、スニーカー、アパレルをはじめとした商品を展開しています。
DSM401は、いわゆる“しっかり歩ける系”のスポーツサンダルです。サンダルというと「近所のコンビニ用でしょ？」と思いがちですが、これは甲部分と足首部分をバンドで固定できるタイプ。
パカパカしにくく、歩くときに足についてきてくれるので、ちょっと長めに歩く日にも使いやすいのがポイントです。
足首部分のバンドにはワンタッチで着脱できるバックルパーツを採用。毎回ベリベリ調整する必要がないのは地味にうれしいところ。軽量設計で足への負担を抑えるとうたわれており、ソールはEVA＋TPR。カジュアルな見た目ながら、普段履きだけでなくちょっとしたアウトドアシーンでも使えるサンダルです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
DSM401の特徴
足を固定できるから、歩きやすい
甲部分と足首部分のバンドで足を固定できるスポーツサンダルです。サンダル特有のパカパカ感を抑えやすく、近所履きだけでなく、少し歩く日にも使いやすい作り。
バックル付きで着脱がラク
足首部分のバンドには、ワンタッチで着脱できるバックルパーツを採用しています。履くたびに細かく調整しなくていいので、急いでいる朝や玄関先でもありがたいタイプです。
軽量設計＆クッション性で日常使い向き
軽量設計により足への負担を軽減するとうたわれており、ソールにはエアロクッションを搭載。夏の普段履き、旅行、アウトドアなど、ラフに使いたいシーンに向いています。
まとめ：ビーチサンダルでは不安……そんな日に履きたい
参考価格：4,730円
現在の価格：3,804円［20%OFF］
スニーカーは暑い、でもビーチサンダルだと心もとない。そんなときにDSM401はちょうどいい落としどころ。足をバンドで固定できるので、街歩き、旅行、ちょっとしたアウトドアまで対応しやすく、玄関でつっかけたらそのまま出かけられる頼もしさがあります。
派手すぎず、短パンにもイージーパンツにも合わせやすいので、「おしゃれサンダルを気取りすぎるのは照れるが、楽なやつは欲しい」という大人にちょうどいい一足でしょう。俺たちの足元には、やっぱりダンロップよ！
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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