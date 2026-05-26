俺たちの足元にはやっぱりダンロップよ!! 気軽に履けて“しっかり歩ける”サンダルが4000円切り

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暑くなってくると、足元についてはだんだん考えるのが面倒になります。涼しく過ごしたいけれど、長く歩く日に頼りない履き心地ではちょっと不安だし。

そんなときにちょうどよさそうなのが、ダンロップリファインドのDSM401です。Amazonにて20%OFFの3,804円で販売されています。

ちなみにダンロップリファインド（DUNLOP REFINED）は2021年に始動したブランドで、スニーカー、アパレルをはじめとした商品を展開しています。

DSM401は、いわゆる“しっかり歩ける系”のスポーツサンダルです。サンダルというと「近所のコンビニ用でしょ？」と思いがちですが、これは甲部分と足首部分をバンドで固定できるタイプ。

パカパカしにくく、歩くときに足についてきてくれるので、ちょっと長めに歩く日にも使いやすいのがポイントです。

足首部分のバンドにはワンタッチで着脱できるバックルパーツを採用。毎回ベリベリ調整する必要がないのは地味にうれしいところ。軽量設計で足への負担を抑えるとうたわれており、ソールはEVA＋TPR。カジュアルな見た目ながら、普段履きだけでなくちょっとしたアウトドアシーンでも使えるサンダルです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

DSM401の特徴

足を固定できるから、歩きやすい

甲部分と足首部分のバンドで足を固定できるスポーツサンダルです。サンダル特有のパカパカ感を抑えやすく、近所履きだけでなく、少し歩く日にも使いやすい作り。

バックル付きで着脱がラク

足首部分のバンドには、ワンタッチで着脱できるバックルパーツを採用しています。履くたびに細かく調整しなくていいので、急いでいる朝や玄関先でもありがたいタイプです。

軽量設計＆クッション性で日常使い向き

軽量設計により足への負担を軽減するとうたわれており、ソールにはエアロクッションを搭載。夏の普段履き、旅行、アウトドアなど、ラフに使いたいシーンに向いています。

まとめ：ビーチサンダルでは不安……そんな日に履きたい

参考価格：4,730円

現在の価格：3,804円［20%OFF］

スニーカーは暑い、でもビーチサンダルだと心もとない。そんなときにDSM401はちょうどいい落としどころ。足をバンドで固定できるので、街歩き、旅行、ちょっとしたアウトドアまで対応しやすく、玄関でつっかけたらそのまま出かけられる頼もしさがあります。

派手すぎず、短パンにもイージーパンツにも合わせやすいので、「おしゃれサンダルを気取りすぎるのは照れるが、楽なやつは欲しい」という大人にちょうどいい一足でしょう。俺たちの足元には、やっぱりダンロップよ！

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。