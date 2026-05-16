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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第11回

1万8000円で“これで十分”感がすごいスマホ、モトローラ「moto g05」がセール中

2026年05月16日 09時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonでモトローラの「moto g05」をチェック！
 

2万円切りで満足度高し
「moto g05」

　moto g05は2025年3月にモトローラが発売したSIMフリースマートフォン。Amazonでは、1万8000円（17％オフ）で販売されています（5月15日現在）。公式ストアで買うより2800円ほどお得です。

　画面サイズは6.7インチと大きめで見やすいのが特徴。耐久性に優れたゴリラガラスを採用しているため、長く使えます。

　カメラは5000万画素と十分な性能を備え、AI対応ポートレート機能によって写真撮影をサポート。細部までくっきりとした美しい写真を撮影できます。

　128GBのストレージと大容量の5200mAhバッテリーでお出かけ時も安心。NFCにも対応し、マイナンバーカードの読み取りも問題なく可能。日常使いにもってこいといった端末です。

「moto g05」の特徴

安いのに、機能は十分

　1万8000円という安さで高耐久・NFC・大容量バッテリーなどの必要な機能が揃っているのはさすがモトローラといったところ。通話、メール、LINE、写真撮影などの基本機能による普段使いに関してはまったく問題ありません。

急速充電にも対応

　数日ほど充電しなくても持つという5200mAhの大容量バッテリー。それに加え、別売りではありますが急速充電技術「18W TurboPower」にも対応しています。

上品なデザイン

　屋外でも明るく表示できる高輝度ディスプレイを採用。レザーのような上品な素材を使用し、カバーを付けず素のままで触っていたくなる手触りを実現。IP52対応で多少の水はねも気になりません。

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まとめ：必要最低限でいい、という人には最適

　おすすめしたいのは、「日常使いの安いスマホ」を探している人です。通話、メール、カメラ、NFCなどの機能は十分揃っていて不自由なく使えます。これが1万8000円は正直、お買い得。

　サブスマホとして、あるいは古い端末を使い続けている家族への贈り物として「最低限の機能だけでいい」という人にはピッタリの「moto g05」。お値段以上の価値を、ぜひ堪能してください。

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