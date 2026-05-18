「MacBook Neo」512GBモデルが4600円安い！ 初めてのMacにうってつけ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

MacBook Neoは、2026年3月に発売したモデルのノートブック。Amazonでは、512GBモデルが11万162円から販売されています（5月18日現在）。公式で買うより4600円ほどお得です。

複数のアプリを使う作業も快適なA18 Proチップ、最大16時間使える内蔵バッテリー、上質感のあるメタリックボディなどを備えています。

画面は持ち運びにも作業にもちょうどいいサイズの13インチ。角が丸みを帯びた高解像度Liquid Retinaディスプレイを採用しています。

リーズナブルに所有欲を満たしてくれる

本製品は上位モデルの「MacBook Air（M5）」と比べて約7万円ほど安く、コストパフォーマンスに優れているのが特徴です。初めてMacを買う場合や買い替えにはピッタリ。

日常使いなら問題なし

ブラウジングや動画の視聴、ファイルの整理といった日常使いであれば、十分なスペックを持っています。軽量コンパクトで外出時も楽々。

iPhoneをサブ機に

iPhoneと連携すると、iPhone側でコピーしたテキストをMacbook側でペーストできたり、iPhoneで撮影した画像をMacへ瞬時に送信したりと多彩な便利機能が使えます。作業効率が爆上がりと評判。

まとめ：リーズナブルにMacデビューしたい人へ

おすすめしたいのは、「Mac入門者」です。コストパフォーマンスに優れたMacBook Neoなら、お財布に優しいのも嬉しいところ。

公式より少しでも安くMacbookを購入したいなら、見逃す手はありません。価格以上の安定した性能、安心のAppleクオリティ。ぜひご検討ください。