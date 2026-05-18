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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第12回

「MacBook Neo」512GBモデルが4600円安い！ 初めてのMacにうってつけ

2026年05月18日 18時00分更新

文● Zenon／ASCII

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公式よりちょっと安い
「MacBook Neo」

　MacBook Neoは、2026年3月に発売したモデルのノートブック。Amazonでは、512GBモデルが11万162円から販売されています（5月18日現在）。公式で買うより4600円ほどお得です。

　複数のアプリを使う作業も快適なA18 Proチップ、最大16時間使える内蔵バッテリー、上質感のあるメタリックボディなどを備えています。

　画面は持ち運びにも作業にもちょうどいいサイズの13インチ。角が丸みを帯びた高解像度Liquid Retinaディスプレイを採用しています。

「MacBook Neo」の特徴

リーズナブルに所有欲を満たしてくれる

　本製品は上位モデルの「MacBook Air（M5）」と比べて約7万円ほど安く、コストパフォーマンスに優れているのが特徴です。初めてMacを買う場合や買い替えにはピッタリ。

日常使いなら問題なし

　ブラウジングや動画の視聴、ファイルの整理といった日常使いであれば、十分なスペックを持っています。軽量コンパクトで外出時も楽々。

iPhoneをサブ機に

　iPhoneと連携すると、iPhone側でコピーしたテキストをMacbook側でペーストできたり、iPhoneで撮影した画像をMacへ瞬時に送信したりと多彩な便利機能が使えます。作業効率が爆上がりと評判。

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まとめ：リーズナブルにMacデビューしたい人へ

　おすすめしたいのは、「Mac入門者」です。コストパフォーマンスに優れたMacBook Neoなら、お財布に優しいのも嬉しいところ。

　公式より少しでも安くMacbookを購入したいなら、見逃す手はありません。価格以上の安定した性能、安心のAppleクオリティ。ぜひご検討ください。

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