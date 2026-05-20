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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第17回

これぞプロの余裕。MacBook Pro（M5）なら、重い作業もサクサクこなせる

2026年05月20日 20時00分更新

文● Zenon／ASCII

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プロが選ぶ端末。ノートPCでここまでできる
「MacBook Pro M5」

　MacBook Pro M5は、2026年3月に発売したモデルのノートブック。Amazonでは、33万9800円（1TBモデル）から販売されています（5月20日現在）。

　Macbookファミリーの中でも最上位モデルだけあり、その性能は折り紙付き。より高速なCPUとパワフルなGPUを積んだ「M5」チップにより、作業スピードがワンランク上がることは間違いなしです。

　バッテリーは最大24時間もつ大容量で、充電器を持ち歩く必要はありません。いつでもどこでも作業を再開できます。MagSafe 3、Thunderbolt 4、HDMI、SDXCカードスロットなどを備えているのもMacBook Proらしいところ。外部ディスプレーやカメラ素材、周辺機器を使う人にも扱いやすく、仕事道具としての安心感があります。

　ほかのモデルよりも輝度の高い「Liquid Retina XDR ディスプレイ」は、より画面を鮮やかに彩ってくれます。光の反射を抑える「Nano-texture」オプションを付けると、明るい場所でも視認性の低下を防げます。

「MacBook Pro M5」の特徴

次世代のパワフルさを提供

　M5チップは負荷の高いAIなどのパフォーマンスを一段と速くするよう設計されています。ChatGPTなどのツールも快適に処理でき、まさに次世代を感じさせる性能。普段のブラウジングや資料作成はもちろん、写真編集、動画編集、複数アプリを開いた作業まで、余裕を持ってこなせるのが魅力です。

史上最長のバッテリー

　最大24時間も使えるバッテリー駆動時間は、Mac史上最長です。電源接続時でもバッテリー駆動時でも同じパフォーマンスを発揮するよう作られているのもポイント。高速充電ならわずか30分で50％まで充電できま﻿す﻿。

部屋の明るさを問わないディスプレイ

　Liquid Retina XDRディスプレイは、明るい場所では最大1000ニトの輝度で表示し、暗い場所では1ニトまで輝度を低下させます。これにより、日当たりの良いテラスでも真っ暗なスタジオでも、かつてないほど画面が見やすくなっています。

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まとめ：日常作業からクリエイティブ用途まで快適にこなせる

　おすすめしたいのは、「場所を選ばず作業したい人」です。処理能力はもとより、バッテリーの持ちの良さと、日光の下でもよく見えるディスプレイはよく移動する人向け。長時間駆動のバッテリーと豊富な端子を備えているため、外出先でも自宅でも仕事用のメインマシンとして頼れる1台です。

　日常作業からクリエイティブ用途までまとめて快適にこなせる“余裕”です。M5チップの高い処理性能により、複数アプリを開いた作業や写真・動画編集もスムーズで、AI処理やグラフィックス面にも強いのが魅力。高水準のマシンスペックと持ち運びの利便性を求める人は、「MacBook Pro M5」の購入を検討してみては。

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