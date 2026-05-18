Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第13回
指の付け根が痛い人へ。アシックスの“日本人の足向け”ランニングシューズなら、つま先まわりがラク
2026年05月18日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
指の付け根が痛くなりにくい
「GEL-CONTEND 9ランニングシューズ」
アシックスの「GEL-CONTEND 9ランニングシューズ」は、スポーツ工学にのっとって開発された高品質なランニングシューズ。Amazonでは、6814円（ブラック／ホワイト 26.0cm）などで販売されています（5月18日現在）。公式ショップで買うより2000円ほどお得です。
このシューズはクッション性・サポート性・耐久性に優れており、非常に歩きやすいと評判です。
とくに「EXTRA WIDE」という規格で、幅広な日本人の足にもフィットするように設計。足の親指・小指の付け根の横が痛くなりにくいのがポイントです。筆者も同シリーズをよく購入し、お世話になっております。
散歩用で買う人が多く、「足が疲れない」「安定している」「つま先に余裕がある」「今までで最高の運動靴」などの声が寄せられています。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「GEL-CONTEND 9ランニングシューズ」の特徴
快適なフィット感がクセになる
日本人の足に合うEXTRA WIDE規格や、足の自然な動きにあわせて伸縮するエンジニアードメッシュアッパーが「靴と足の一体感」を演出します。メッシュなので「蒸れ」対策もバッチリ。
耐久性とクッション性を同時に満たす
インナーソールに合成樹脂、ミッドソールにGELテクノロジーとAMPLIFOAM+クッショニングを採用。長く使えるよう設計するとともに、足元のソフトな感触も同時に叶えてくれます。
軽さも十分で足の負担を軽減
具体的な重量はサイズによって異なりますが、実際にはくと「軽い」印象を受ける人が多い模様。ジムのランニングマシンやウォーキング、会社の上履きなど、長い間履き続けるシーンで活躍します。
まとめ：靴に快適さを求める人へ
おすすめしたいのは、「日常使いの靴に快適さを求める人」です。クッション性、耐久性、軽さなど全体的に“快適さ”のバランスがいい商品となっています。
とくに幅広サイズの靴を求めているのであれば、本商品はぴったり。今はいている靴で指の付け根がすぐ痛くなる人は、一度「GEL-CONTEND 9ランニングシューズ」をお試しください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第12回
トピックス「MacBook Neo」512GBモデルが4600円安い！ 初めてのMacにうってつけ
-
第11回
トピックス1万8000円で“これで十分”感がすごいスマホ、モトローラ「moto g05」がセール中
-
第10回
トピックス「MacBook Neo」安いことに意味がある――256GBシルバーモデルが約9万5000円
-
第9回
トピックス「Nintendo Switch Online利用券」の買い足しはAmazonがお得！ 値上げ前に駆け込めー
-
第8回
トピックスiPad Pro 11インチ (M4)が6万円安い……!? 2TBモデル、思い切って買っちゃいます？
-
第7回
トピックスコスパ最強と名高いスマホ「moto g66j 5G」 防水・防塵・耐衝撃、大容量バッテリーも備えて3万円ちょいは魅力的！
-
第6回
トピックスこれで“必要十分”、「iPad Air（M4）」という答え 前世代から30％高速化
-
第5回
トピックスカバンに1個入れておきたい！ スマホもノートPCも出先で充電できるAnkerの超小型65W充電器
-
第4回
トピックス「MacBook Air（M5）」が公式より7000円以上安い！ 薄くて軽い、AIツールもサクサク動くノートPCの決定版
-
第3回
トピックス「iPad 11インチ」というコスパ最強の満足感、ゲームも映画鑑賞もサクサク動く
- この連載の一覧へ