指の付け根が痛い人へ。アシックスの“日本人の足向け”ランニングシューズなら、つま先まわりがラク

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アシックスの「GEL-CONTEND 9ランニングシューズ」は、スポーツ工学にのっとって開発された高品質なランニングシューズ。Amazonでは、6814円（ブラック／ホワイト 26.0cm）などで販売されています（5月18日現在）。公式ショップで買うより2000円ほどお得です。

このシューズはクッション性・サポート性・耐久性に優れており、非常に歩きやすいと評判です。

とくに「EXTRA WIDE」という規格で、幅広な日本人の足にもフィットするように設計。足の親指・小指の付け根の横が痛くなりにくいのがポイントです。筆者も同シリーズをよく購入し、お世話になっております。

散歩用で買う人が多く、「足が疲れない」「安定している」「つま先に余裕がある」「今までで最高の運動靴」などの声が寄せられています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

快適なフィット感がクセになる

日本人の足に合うEXTRA WIDE規格や、足の自然な動きにあわせて伸縮するエンジニアードメッシュアッパーが「靴と足の一体感」を演出します。メッシュなので「蒸れ」対策もバッチリ。

耐久性とクッション性を同時に満たす

インナーソールに合成樹脂、ミッドソールにGELテクノロジーとAMPLIFOAM+クッショニングを採用。長く使えるよう設計するとともに、足元のソフトな感触も同時に叶えてくれます。

軽さも十分で足の負担を軽減

具体的な重量はサイズによって異なりますが、実際にはくと「軽い」印象を受ける人が多い模様。ジムのランニングマシンやウォーキング、会社の上履きなど、長い間履き続けるシーンで活躍します。

まとめ：靴に快適さを求める人へ

おすすめしたいのは、「日常使いの靴に快適さを求める人」です。クッション性、耐久性、軽さなど全体的に“快適さ”のバランスがいい商品となっています。

とくに幅広サイズの靴を求めているのであれば、本商品はぴったり。今はいている靴で指の付け根がすぐ痛くなる人は、一度「GEL-CONTEND 9ランニングシューズ」をお試しください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。