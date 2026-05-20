Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第16回
本命はやっぱり13インチ。「MacBook Air（M5）」がAmazonで公式より7000円以上安い
2026年05月20日 18時00分更新
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飛ぶようなスピード感
「MacBook Air M5」
MacBook Air M5は、2026年3月に発売したモデルのノートブック。Amazonでは、スカイブルーの512GBモデルが17万7333円で販売されています（5月20日現在）。公式のApple Storeで買うより、7400円ほどお得です。
「パワーに翼を」というキャッチフレーズで開発された超高速M5チップは、飛ぶようなスピードとパワフルさを実現。CPUは最大10コア、GPUも最大10コアで、ブラウザーのタブを開きながら資料作成、画像編集、動画視聴……といった日常作業を軽快にこなせるのが魅力。仕事でもプライベートでも用途を選ばず活躍できるポテンシャルを誇ります。
写真やビデオを細部まで描写するLiquid Retinaディスプレイも魅力の1つ。3.6インチのLiquid Retinaディスプレーは、2560×1664ドット表示、500ニトの明るさ、10億色対応と、コンパクトながら表示品質もしっかり。文字がしっかり見えて目が疲れにくいのも特徴です。
MacBook Airらしい薄く軽いアルミボディーに加え、一日中触っていても大丈夫な最大18時間フル稼働できる内蔵バッテリーを搭載。重いアダプターを持ち歩くことなく外出に連れて行けます。
「MacBook Air M5」の特徴
AIツールもサクサク動くパワー
AIツールもサクサク動かせる超高速チップ「M5」を搭載。M1搭載MacBook Airと比較すれば約9.5倍のパフォーマンスを発揮するとしています。
最新の通信規格にも対応
Apple N1ワイヤレスチップによって、Wi-Fi 7とBluetooth 6に接続可能。通信による待ち時間を感じさせず、想像以上の軽さを体感できます。
デスクビュー対応のカメラ
自身がフレームに収まるよう自動調整してくれるセンターフレームカメラと、手元を映して共有できる「デスクビュー」に対応。ビデオ通話がもっと便利になります。
まとめ：最強の13インチとの呼び声も
おすすめしたいのは、「軽いデバイスを求める人」です。超パワフルなチップ搭載で普段の作業からAI系の処理までサクサク動く挙動はもちろん、物理的にも軽量なため「最強の13インチ」という声もあります。
仕事、勉強、外出先での作業まで「これ1台でだいたい気持ちよく回る」安心感があります。軽さ重視だけど、速さも妥協したくない人にうれしいMacBookです。過去シリーズからの乗り換え、あるいは初めてのMacに、売れ筋の本モデルを検討してみてはいかがでしょうか。
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