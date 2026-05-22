この肉抜きデザイン、かなりカッコいい。約49gのGravaStar製ワイヤレスマウスが35％オフ

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GravaStarのゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、GravaStarのゲーミングマウス「GravaStar Mercury X」が販売中だ。参考価格は1万5980円だが、タイムセールにより35％オフの1万387円で購入できる（5月22日時点）。

本製品は、近未来感＆SFの世界観をモチーフにしたというワイヤレスゲーミングマウス。約49gの軽量や左右対称デザイン、USB有線・2.4GHz・Bluetooth接続、PAW3950光学式センサー、RGBライティングなどが特徴となっている。

「軽さこそ正義！」を形にしたゲーミングマウス

ユーザーレビューを見ると、「プラスチックと変わらない軽さが良い」「軽さ・質感・性能のバランスが最高」「ワイヤレスでも遅延を感じず、FPSでも安心して使える」といった声が寄せられている。本体の軽さを評価する人が多い印象だ。奇抜なデザインや軽さをウリとするゲーミングマウスを探している人に最適と言えるだろう。