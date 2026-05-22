Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第361回
この肉抜きデザイン、かなりカッコいい。約49gのGravaStar製ワイヤレスマウスが35％オフ
2026年05月22日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
GravaStarのゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、GravaStarのゲーミングマウス「GravaStar Mercury X」が販売中だ。参考価格は1万5980円だが、タイムセールにより35％オフの1万387円で購入できる（5月22日時点）。
本製品は、近未来感＆SFの世界観をモチーフにしたというワイヤレスゲーミングマウス。約49gの軽量や左右対称デザイン、USB有線・2.4GHz・Bluetooth接続、PAW3950光学式センサー、RGBライティングなどが特徴となっている。
「軽さこそ正義！」を形にしたゲーミングマウス
ユーザーレビューを見ると、「プラスチックと変わらない軽さが良い」「軽さ・質感・性能のバランスが最高」「ワイヤレスでも遅延を感じず、FPSでも安心して使える」といった声が寄せられている。本体の軽さを評価する人が多い印象だ。奇抜なデザインや軽さをウリとするゲーミングマウスを探している人に最適と言えるだろう。
|Image from Amazon.co.jp
|【国内正規品】GravaStar Mercury X ゲーミング マウス 無線 ワイヤレス 49g軽量 1Kポーリングレート PAW3950センサー 32000DPI 低遅延 高感度 2.4G/Bluetooth/USB有線 83時間連続使用 充電式 光るRGB gaming mouseマグネシウム合金 ブラック
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第360回
トピックスマウスに液晶!? 有線・無線対応のDAREU「A980PROMAX」が1万円切り【Amazonタイムセール】
-
第359回
トピックス210Hz・WQHDで2.5万円！ ASUSの27型ゲーミングモニターがタイムセール中
-
第358回
トピックスXiaomiの23.8型ゲーミングモニター「G24i」1万円台なら買い！ 180Hz駆動のフルHD環境を手軽に強化
-
第357回
トピックスコンパクトだけどパワフル！ Ryzen 9 8945HX＆RTX 5060、32GBメモリー、1TBのゲーミングミニPCを発見
-
第356回
トピックス安心＆コスパで選ぶならホリパッド一択でしょ！ Windows PC対応の有線コントローラーが12％オフ
-
第355回
トピックスSwitch 2やPCに対応するゲームコントローラーが5000円切り！ Switchスリープ解除や磁気式スティックなどが便利
-
第353回
トピックスXbox・PCに対応するゲーミングヘッドセットがタイムセールで3000円台！ 「価格以上の性能」と高評価
-
第353回
トピックス初めてのゲーミングノートにピッタリな一台！ RTX 3050搭載×15.6型、タイムセールで11万9800円
-
第352回
トピックスamiibo機能に対応するSwitch 2対応コントローラーが2999円！ ホール効果スティックや連射機能などを搭載
-
第351回
トピックスフェラーリ公認ハンコンが2万円台！ 「Forza Horizon 6」にも対応、Xboxのレースゲームが一気に“それっぽく”なる
- この連載の一覧へ