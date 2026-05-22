Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第360回
マウスに液晶!? 有線・無線対応のDAREU「A980PROMAX」が1万円切り【Amazonタイムセール】
2026年05月22日 19時00分更新
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DAREUのゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、DAREUのゲーミングマウス「A980PROMAX」が販売中だ。参考価格は1万1980円だが、タイムセールにより20％オフの9584円で購入できる（5月22日時点）。
本製品は、0.85型多機能カラーTFTディスプレーを搭載するゲーミングマウスで、マウスの状態をチェックしたりGIF画像を表示したりできるという。4000Hzの無線と8000Hzの有線接続ができるほか、最大3万DPIやマグネシウム合金のマインボタンなどが特徴となっている。
液晶付きマウスという珍しさ
ユーザーレビューを見ると、「ゲーミングマウスとしての基本性能は申し分なし」「液晶が面白い」といった声が寄せられている。申し分のない性能と小型の液晶がポイントになっているようだ。液晶付きマウスという珍しさに興味を抱いた人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|DAREU A980PROMAX ゲーミングマウス 有線8K/無線4K TFTスクリーン付き 30000DPI サイドボタン3つ 2.4Gワイヤレス/Bluetooth/USB接続 4000Hzレシーバー付き 充電式 右手用 人間工学 白/ホワイト 技適認証取得【1年間メーカー保証】
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