Switch 2やPCに対応するゲームコントローラーが5000円切り！ Switchスリープ解除や磁気式スティックなどが便利

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GuliKitのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GuliKitのゲームコントローラー「GuliKit ES Pro」が販売中だ。参考価格は5199円だが、タイムセールにより13％オフの4498円で購入できる（5月22日時点）。

本製品は、PC・Nintendo Switch 2・モバイル・PC・Steam Deck・ROG Ally Xなどに対応するゲームコントローラー。約3.25msの低遅延を実現したというワイヤレス接続のほか、Switchのスリープ解除、Turbo連射機能、6軸ジャイロセンサー、TMR電磁式スティックなどが特徴となっている。

Switch 2のプロコンの代わりにアリかも

ユーザーレビューを見ると、「ドリフトしない磁気式のスティックが便利」「Switch 2のスリープ解除ができる」「Switch 2のプロコンの代用品としては文句なし」といった声が寄せられている。Switchのスリープ解除や磁気式スティック、低遅延のワイヤレス接続など、便利すぎる機能が魅力と言える。気になる人はチェックしてみては？