Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第355回
Switch 2やPCに対応するゲームコントローラーが5000円切り！ Switchスリープ解除や磁気式スティックなどが便利
2026年05月22日 16時00分更新
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GuliKitのゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GuliKitのゲームコントローラー「GuliKit ES Pro」が販売中だ。参考価格は5199円だが、タイムセールにより13％オフの4498円で購入できる（5月22日時点）。
本製品は、PC・Nintendo Switch 2・モバイル・PC・Steam Deck・ROG Ally Xなどに対応するゲームコントローラー。約3.25msの低遅延を実現したというワイヤレス接続のほか、Switchのスリープ解除、Turbo連射機能、6軸ジャイロセンサー、TMR電磁式スティックなどが特徴となっている。
Switch 2のプロコンの代わりにアリかも
ユーザーレビューを見ると、「ドリフトしない磁気式のスティックが便利」「Switch 2のスリープ解除ができる」「Switch 2のプロコンの代用品としては文句なし」といった声が寄せられている。Switchのスリープ解除や磁気式スティック、低遅延のワイヤレス接続など、便利すぎる機能が魅力と言える。気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|GuliKit ES Pro コントローラー ワイヤレス 有線 【競技レベルの速さ】TMRスティック ドリフト防止 Switch/Switch 2スリープ解除 Turbo自動連射 6軸ジャイロ 振動調節可能 30時間連続使用 PC/Switch/Switch 2/Android/ios対応 スマホ スイッチゲームパッド ホールトリガー Bluetooth 超低遅延 950mAh大容量バッテリー 滑り止め 導電ゴムボタン 日本語説明書付き 黑
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