210Hz・WQHDで2.5万円！ ASUSの27型ゲーミングモニターがタイムセール中

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ASUSの27型QHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの27型WQHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG27AQ5A」が販売中だ。過去価格は3万1980円だが、タイムセールにより19％オフの2万5980円で購入できる（5月22日時点）。

本製品はWQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは210Hz、応答速度は0.3msとなっている。

必要十分な性能を備えたコスパモデル

ユーザーレビューを見ると、「コスパ、ブランドの安心感ともに良い」「性能としては必要十分で、3年保証もあるうえに安い」「初心者向けのゲーミングディスプレーとしては非常にコスパが高い」といった声が寄せられている。

タイムセール中は2万円台で購入できるため、高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーを探している人におすすめだ。