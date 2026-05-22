Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第359回
210Hz・WQHDで2.5万円！ ASUSの27型ゲーミングモニターがタイムセール中
2026年05月22日 19時00分更新
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ASUSの27型QHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの27型WQHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG27AQ5A」が販売中だ。過去価格は3万1980円だが、タイムセールにより19％オフの2万5980円で購入できる（5月22日時点）。
本製品はWQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは210Hz、応答速度は0.3msとなっている。
必要十分な性能を備えたコスパモデル
ユーザーレビューを見ると、「コスパ、ブランドの安心感ともに良い」「性能としては必要十分で、3年保証もあるうえに安い」「初心者向けのゲーミングディスプレーとしては非常にコスパが高い」といった声が寄せられている。
タイムセール中は2万円台で購入できるため、高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーを探している人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp 限定】ASUSゲーミングモニター/TUF Gaming VG27AQ5A – 27インチ / QHD（2560x1440） / 210Hz（OC） / Fast IPS/ELMB SYNC / 0.3ms GTG（最小） / ステレオスピーカー/DisplayWidget Center/Gaming AI/国内正規品
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