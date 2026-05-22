Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第356回
安心＆コスパで選ぶならホリパッド一択でしょ！ Windows PC対応の有線コントローラーが12％オフ
2026年05月22日 17時00分更新
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ホリパッド for WindowsPCをチェック
Amazon.co.jpにて、「ホリパッド for WindowsPC(スティッククロスタイプ)」が販売中だ。参考価格は4980円だが、執筆時点では12％オフの4370円で購入できる（5月22日時点）。
本製品は、Xboxコントローラー風のスティッククロスタイプを採用する有線ゲームコントローラー。高耐久のアナログスティックおよびボタン、アサイン機能付きの背面ボタン、連射機能などが特徴となっている。
信頼性抜群のホリパッド
ユーザーレビューを見ると、「純正以外ならコレがおすすめ」「安心の有線ホリパッド」「一見安いが要所はしっかりハイエンドな作り」といった声が寄せられている。手頃な価格帯と使い心地抜群の作りがポイントになっているようだ。PCゲーム用の有線コントローラーを探している人は、本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ホリパッド for WindowsPC (スティッククロスタイプ)
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