Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第358回
Xiaomiの23.8型ゲーミングモニター「G24i」1万円台なら買い！ 180Hz駆動のフルHD環境を手軽に強化
2026年05月22日 18時00分更新
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Xiaomiの23.8型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Xiaomiの23.8型ゲーミングディスプレー「Xiaomi G24i」が販売中だ。参考価格は1万5980円だが、タイムセールにより13％オフの1万3980円で購入できる（5月22日時点）。
本製品はフルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを採用する23.8型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1msなど。そのほか、ティアリングとラグを軽減させるFreeSyncテクノロジー、HDRへの対応、プロ仕様の色調整などが特徴となっている。
180Hz駆動のゲーミングディスプレーがタイムセール中
ユーザーレビューを見ると、「メインにもサブにもおすすめできるオールラウンダーなスペック」「薄い、軽い、発色良し」「問題なく180Hzで動作している」といった声が寄せられている。必要十分な機能がポイントになっているようだ。
タイムセール中は13％オフの価格で購入できるため、180Hz駆動のゲーミングディスプレーを欲している人は早めにチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|Xiaomi ゲーミングモニター G24i 23.8インチディスプレイ Fast IPS LCD 1msGTG高速応答 180Hz FreeSyncティアリング防止 sRGB99% HDR 低ブルーライト設計 Full HD 1920x1080 チルト調整 VESAマウント対応 DPポート×1 HDMIポート×1 オーディオポート×1 DC入力電源ポート×1
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