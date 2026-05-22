Xiaomiの23.8型ゲーミングモニター「G24i」1万円台なら買い！ 180Hz駆動のフルHD環境を手軽に強化

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Xiaomiの23.8型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Xiaomiの23.8型ゲーミングディスプレー「Xiaomi G24i」が販売中だ。参考価格は1万5980円だが、タイムセールにより13％オフの1万3980円で購入できる（5月22日時点）。

本製品はフルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを採用する23.8型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1msなど。そのほか、ティアリングとラグを軽減させるFreeSyncテクノロジー、HDRへの対応、プロ仕様の色調整などが特徴となっている。

180Hz駆動のゲーミングディスプレーがタイムセール中

ユーザーレビューを見ると、「メインにもサブにもおすすめできるオールラウンダーなスペック」「薄い、軽い、発色良し」「問題なく180Hzで動作している」といった声が寄せられている。必要十分な機能がポイントになっているようだ。

タイムセール中は13％オフの価格で購入できるため、180Hz駆動のゲーミングディスプレーを欲している人は早めにチェックしてみてほしい。