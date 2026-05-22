Xbox・PCに対応するゲーミングヘッドセットがタイムセールで3000円台！ 「価格以上の性能」と高評価

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

PDP Victrix Gambit Xboxゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、「PDP Victrix Gambit Xboxゲーミングヘッドセット」が販売中だ。参考価格は4560円だが、タイムセールにより24％オフの3480円で購入できる（5月21日時点）。

本製品は、Xbox・PCに対応するゲーミングヘッドセット（公式ライセンス取得済み）。低遅延の2.4GHzワイヤレス接続に加え、3.5mmインラインコントロールケーブルによる有線接続も可能だ。そのほか、50mmドライバーやDolby Atmosへの対応（PC）、ノイズキャンセリングマイクなども特徴となっている。

価格以上の性能が魅力のコスパモデル

ユーザーレビューを見ると、「PCでのリモート会議や映画鑑賞でも十分活躍できる」「価格以上の性能」「周りの音や足音は問題なく聞こえる」といった声が寄せられている。タイムセール中は3000円台で購入できるため、安価なゲーミングヘッドセットを探している人におすすめできそうだ。