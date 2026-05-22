Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第357回
コンパクトだけどパワフル！ Ryzen 9 8945HX＆RTX 5060、32GBメモリー、1TBのゲーミングミニPCを発見
2026年05月22日 17時00分更新
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MINISFORUMのゲーミングミニPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MINISFORUMのゲーミングミニPC「MINISFORUM G1 Pro」が販売中だ。価格は25万3999円。
見た目はスリム、中身はパワフルな一台
本製品は、AMD「Ryzen 9 8945HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングミニPC。メモリーは32GB（DDR5）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Proといった構成だ。そのほか、有線・無線LAN対応、豊富なインターフェースなどが特徴となっている。
わずか3.8Lのスリムボディながら、中身は強力そのもの。最新ゲームも軽めのゲームも快適に遊べる性能が魅力と言える。スペース重視のゲーミングPCを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|MINISFORUM G1 Pro ゲーミングミニPC、AMD Ryzen 9 8945HX、NVIDIA RTX 5060、32GB DDR5、1TB SSD、Windows 11 Pro搭載、HDMI2.1 х 2、DP1.4 x 3、RJ45 (5G)х 1 RTL8126
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