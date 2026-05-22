コンパクトだけどパワフル！ Ryzen 9 8945HX＆RTX 5060、32GBメモリー、1TBのゲーミングミニPCを発見

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MINISFORUMのゲーミングミニPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MINISFORUMのゲーミングミニPC「MINISFORUM G1 Pro」が販売中だ。価格は25万3999円。

見た目はスリム、中身はパワフルな一台

本製品は、AMD「Ryzen 9 8945HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングミニPC。メモリーは32GB（DDR5）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Proといった構成だ。そのほか、有線・無線LAN対応、豊富なインターフェースなどが特徴となっている。

わずか3.8Lのスリムボディながら、中身は強力そのもの。最新ゲームも軽めのゲームも快適に遊べる性能が魅力と言える。スペース重視のゲーミングPCを探している人におすすめできる。