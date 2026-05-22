Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第353回
初めてのゲーミングノートにピッタリな一台！ RTX 3050搭載×15.6型、タイムセールで11万9800円
2026年05月22日 15時00分更新
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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Thin 15 B13U」が販売中だ。参考価格は14万4800円だが、タイムセールにより17％オフの11万9800円で購入できる（5月22日時点）。
本製品は、インテル「Core i5-13420H」とNVIDIA「GeForce RTX 3050」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR4）、ストレージは512GB NVMe M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。重量1.86kg・薄さ21.7mmの軽量薄型ボディ、豊富なインターフェースなども特徴だ。
ゲーミングノート初心者にアリかも
ユーザーレビューを見ると、「普段使いで買う分にはOK」「軽いゲームならカクカクしないで遊べた」といった声が寄せられている。ひと昔前の構成ではあるが、「軽いゲームを遊びたい」「ゲームのついでに仕事もしたい」といった人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|MSI ゲーミングノートPC Thin 15 B13U GeForce RTX 3050 Core i5-13420H 15.6インチ メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート144Hz Windows11 Thin-15-B13UC-6113JP
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