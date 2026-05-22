Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第352回
amiibo機能に対応するSwitch 2対応コントローラーが2999円！ ホール効果スティックや連射機能などを搭載
2026年05月22日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
FONLAMのNintendo Switch 2対応コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、FONLAMのNintendo Switch 2対応コントローラー「FL-SW570N」が販売中だ。価格は2999円。
本製品は、Nintendo Switch 2、モバイル、PCに対応するコントローラー。ドリフトを防ぐホールセンサー式スティックをはじめ、8色のRGBライト、amiibo機能に対応するNFCモジュール、手動および自動の連射モード、カスタマイズ可能な背面ボタン、大容量のバッテリーなどが特徴となっている。
amiibo機能に対応するコスパモデル
ユーザーレビューを見ると、「デザインがカワイイ」「接続がスムーズ」「安くて使えるコントローラー」といった声が寄せられている。コスパの高さがポイントになっているようだ。複数のデバイスに対応していて、amiibo機能が使えるコントローラーを求めている人は、本製品をチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|FONLAM Switch全機種対応 コントローラー NFC付き ホールスティック Switch2/iOS/PC/Androidにも全対応 amiibo対応ゲームパッド マクロ機能 RGBライト 自動連射 無線接続 ゲームコン 振動/連射スピード調整 デッドゾーンなし スリープ解除 (マカロンピンク)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第353回
トピックスXbox・PCに対応するゲーミングヘッドセットがタイムセールで3000円台！ 「価格以上の性能」と高評価
-
第351回
トピックスフェラーリ公認ハンコンが2万円台！ 「Forza Horizon 6」にも対応、Xboxのレースゲームが一気に“それっぽく”なる
-
第350回
トピックス320Hz駆動の滑らかさに感動！ GigaCrystaの24.5型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで10％オフ
-
第349回
トピックスコスパ良すぎだろ……Lenovo製27型フルHDゲーミングディスプレー、タイムセールで2万円切り！
-
第348回
トピックスSwitch 2用の有線ゲーミングイヤフォン、2300円で買える！ 安さで選ぶならコレがいいかも
-
第347回
トピックス【15％オフ】Switch 2対応の最大60Wの急速充電ができるACアダプター、充電しながらゲームもできて便利かも
-
第346回
トピックスRTX 5060＋144Hz液晶でゲーム入門にも選びやすい！ MSI製15.6型ノートがタイムセールで3万円オフ！
-
第345回
トピックス約88gの軽量で左右対称、有線・無線対応のゲーミングマウスがタイムセールで20％オフ
-
第344回
トピックス静音リニア軸＋日本語配列で、夜でも気兼ねなく打てるキーボードがタイムセールで1万円ジャスト！
-
第343回
トピックスWQHD×180Hz×1msで、映像のキレもヌルヌル感も一段上！ ASUS製27型ディスプレーがタイムセールで3万800円！
- この連載の一覧へ