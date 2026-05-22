amiibo機能に対応するSwitch 2対応コントローラーが2999円！ ホール効果スティックや連射機能などを搭載

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FONLAMのNintendo Switch 2対応コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、FONLAMのNintendo Switch 2対応コントローラー「FL-SW570N」が販売中だ。価格は2999円。

本製品は、Nintendo Switch 2、モバイル、PCに対応するコントローラー。ドリフトを防ぐホールセンサー式スティックをはじめ、8色のRGBライト、amiibo機能に対応するNFCモジュール、手動および自動の連射モード、カスタマイズ可能な背面ボタン、大容量のバッテリーなどが特徴となっている。

amiibo機能に対応するコスパモデル

ユーザーレビューを見ると、「デザインがカワイイ」「接続がスムーズ」「安くて使えるコントローラー」といった声が寄せられている。コスパの高さがポイントになっているようだ。複数のデバイスに対応していて、amiibo機能が使えるコントローラーを求めている人は、本製品をチェックしてみてほしい。