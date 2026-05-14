iPad Pro 11インチ (M4)が6万円安い……!? 2TBモデル、思い切って買っちゃいます？

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「iPad Pro (M4)」は2024年に発売されたモデル。Amazonでは2TB + Nano-textureガラス、Wi-Fi + Cellularモデルが29万8800円（2TBモデル）で販売されています（5月14日現在）。参考価格は35万7000円とのことなので、約6万円お買い得です。

M4チップを搭載し、Ultra Retina XDR ディスプレイが高次元の鮮やかさを表現。一日中使えるバッテリーを内蔵し、最大2TBの大容量ストレージも完備。アプリから4Kビデオまであらゆるものを保存できます。

12MP広角カメラは4Kビデオに対応しています。さらに専用のApple PencilとMagic Keyboardを合わせれば、キャンバスやノートとしても使えます。

高い処理能力

M4（最大10コアCPU、10コアGPU）チップにより、ゲームも動画もぬるぬる動くパフォーマンスを実現。処理能力もグラフィックも妥協を許しません。

時代の先を行く高品質ディスプレイ

ディスプレイは明るさとコントラスト、色精度に優れたタンデムOLEDテクノロジーを採用。ProMotion、P3の広色域、True Toneなどの先進的なテクノロジーも用いており、Nano-texture ディスプレイガラスのオプションも選べます。

十分な通信速度

Wi-Fi6Eに対応し、通信速度も爆速。ダウンロードもアップロードもすいすい進みます。ウェブブラウジングや動画視聴でストレスを感じることはありません。

まとめ：プロレベルの端末が欲しい人へ

iPadのなかでも最高レベルの端末シリーズ「iPad Pro」。そのため少々お値段は張りますが、そのぶん性能は折り紙付き。端末のスペックとしては間違いなく最上級と言えるでしょう。

Apple M5チップを搭載したiPad Proが2025年に発売されているので、一世代前のモデルにはなってしまいますが、それでもこの価格は魅力的。セールで少しでもお安いこのタイミングに、手に入れてみてはいかがでしょうか。