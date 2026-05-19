Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第336回
配信の声がグッと本格派に！ オーディオテクニカの本気の音質＋コンデンサーマイク搭載のヘッドセットがセール中！
2026年05月19日 17時00分更新
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オーディオテクニカのヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、オーディオテクニカのヘッドセット「ATH-M50xSTS」が販売中だ。参考価格は2万6400円だが、執筆時点では9％オフの2万4000円で購入できる（5月19日時点）。
本製品は、ストリーマー向けに設計された有線ヘッドセット。大口径のドライバーや深みのある低音域の実現、スタジオ品質のカーディオイドコンデンサー型マイクなどが特徴となっている。3.5mmヘッドフォン入力とXLRマイク出力を備えた固定式ケーブルも特徴で、オーディオインターフェースやミキサーに接続可能だ。
高みを目指したい人におすすめのヘッドセット
ユーザーレビューを見ると、「音質もマイク性能も申し分なし」「ゲーム以外でも使える」といった声が寄せられている。ゲームのみならず、配信にも適した性能がポイントになっているようだ。音質にこだわる人や配信をやってみたい人におすすめできる一台といえる。
|Image from Amazon.co.jp
|オーディオテクニカ ATH-M50xSTS ヘッドセット 有線 XLR コンデンサーマイク ヘッドホン部: 3.5mmTRS接続 マイクロホン部: XLR接続 ストリーマー コンテンツクリエイター ゲーム実況 配信 ポッドキャスト【国内正規品】 ブラック
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