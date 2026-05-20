暑い日でも歩きやすいほうがいいに決まってる ニューバランスのサンダルがセール中

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スニーカー気分で履けるサンダル

750 v2 Strap Sandalが22%OFF！

暑い日は、もう足元からしてラクをしたいもの。とはいえ、ペラペラのサンダルで長めに歩くと、足裏に地面の気配がダイレクトに来たり、ストラップが頼りなかったりして、地味に疲れることもあります。だったら、涼しさだけでなく歩きやすさも欲しい。

そんな夏のワガママにちょうどよさそうなのが、ニューバランスの750 v2 Strap Sandalです。Amazonにて22%OFFの8,537円で販売されています。

750 v2 Strap Sandalは、は、ざっくり言うと“スニーカー気分で履ける”サンダル。サンダルはラクな反面、歩くとペタペタしたり、足がズレたりしがちですが、これは3本の面ファスナーストラップで足に合わせて調整できるのがポイント。

見た目もスポーツサンダルではありますが、ロゴは控えめで、デザインはわりとスマート。街歩き、近所の買い物、旅行先のちょい歩きまで使えます。しかも前モデルより厚みを増したABZORBミッドソールを採用し、衝撃吸収性を高めているので、ただのつっかけ気分で履いたら「お、思ったよりちゃんとしてる」となりそうです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

750 v2 Strap Sandalの特徴

スニーカーっぽく歩ける、ラクなサンダル

厚みを増したABZORBミッドソールにより、歩いたときの衝撃をやわらげやすいのが魅力。サンダルの軽快さにスニーカーライクな履き心地を組み合わせたモデルです。

3本ストラップで足に合わせやすい

3本の面ファスナーストラップで調整できるため、足に合わせてフィット感を変えやすい仕様。サンダルにありがちな「歩くと足がズレる」問題を減らしやすいのがうれしいところ。

街でも履きやすい、控えめデザイン

スポーツサンダルらしい実用性がありながら、ロゴは控えめでシンプルな印象。アウトドア感が強すぎないので、普段着にも合わせやすく、夏の街歩き用としても使いやすい一足です。

まとめ：ショートパンツにも、ゆるいパンツにも合わせやすい

参考価格：10,890円

現在の価格：8,537円［22%OFF］

夏はサンダルを履きたい。でも、あまりラフすぎると足が疲れるし、見た目もだらしなくなりがち……そんな人にちょうどいいのが、この750 v2 Strap Sandalです。

履き心地はスニーカー寄り、脱ぎ履きはサンダル寄り。サンダルとはいっても、面積を増やし前モデルより耐久性と防滑性を増したアウトソールラバーや、衝撃吸収性を高めるABZORBミッドソールが、快適な歩行をサポート。暑い日でも歩きやすいほうがいい、そう考える人にはぴったり。

スポーツサンダルらしい機能感がありつつ、悪目立ちしにくいのもポイントです。ショートパンツにも、ゆるいパンツにも合わせやすい。旅行、フェス、買い物、犬の散歩、コンビニ、全部これでいいのでは……という雑な万能感があります。夏の靴箱に1足あると、かなり出番が多そうですね。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。