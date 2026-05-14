任天堂は5月14日、「Nintendo Switch Online + 追加パック」に加入することで遊べる「バーチャルボーイ Nintendo Classics」に、6本のタイトルを追加した。対象タイトルは以下の通り。

●「JACK BROS. ジャック・ブラザースの迷路でヒーホー!」

●「V-TETRIS」

●「スペースインベーダー バーチャルコレクション」

●「バーチャルフィッシング」

●「バーチャルボウリング」

●「バーティカルフォース」

今回の追加で当初のアナウンスにあった計15本のタイトルが配信されたこととなる。今後は当時未発売だった「ZERO RACERS」「ドラゴンホッパー」などの追加が予定されている。

【サービス開始時から遊べる】 ●ギャラクティック・ピンボール

●3-Dテトリス

●テレロボクサー

●バーチャルボーイ ワリオランド アワゾンの秘宝

●インスマウスの館

●T&E ヴァーチャルゴルフ

●レッドアラーム 【追加配信】 ●マリオクラッシュ（2026年3月）

●マリオズテニス（2026年3月）

●JACK BROS. ジャック・ブラザースの迷路でヒーホー!（2026年5月）

●スペースインベーダー バーチャルコレクション（2026年5月）

●バーチャルフィッシング（2026年5月）

●バーチャルボウリング（2026年5月）

●バーティカルフォース（2026年5月）

●V-TETRIS（2026年5月） 【当時未発売だったタイトル】 ●ZERO RACERS

●ドラゴンホッパー

この発表を受けユーザーからは「うぉぉバーチャルボーイキター！」「インベーダーやってみようかな」「バーティカルフォースやりてぇ」「そのうち全ソフト来ないかな…版権あるのは厳しいか」「ほとんど出揃ったか？」「これで大体完結かな」「世にも珍しいメガテンのスピンオフがあるじゃないか！」など、喜びの声が寄せられていた。

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