任天堂「バーチャルボーイ」対応タイトルを6本追加 「迷路でヒーホー!」「バーティカルフォース」など
任天堂は5月14日、「Nintendo Switch Online + 追加パック」に加入することで遊べる「バーチャルボーイ Nintendo Classics」に、6本のタイトルを追加した。対象タイトルは以下の通り。
●「JACK BROS. ジャック・ブラザースの迷路でヒーホー!」
●「V-TETRIS」
●「スペースインベーダー バーチャルコレクション」
●「バーチャルフィッシング」
●「バーチャルボウリング」
●「バーティカルフォース」
今回の追加で当初のアナウンスにあった計15本のタイトルが配信されたこととなる。今後は当時未発売だった「ZERO RACERS」「ドラゴンホッパー」などの追加が予定されている。
【サービス開始時から遊べる】
●ギャラクティック・ピンボール
●3-Dテトリス
●テレロボクサー
●バーチャルボーイ ワリオランド アワゾンの秘宝
●インスマウスの館
●T&E ヴァーチャルゴルフ
●レッドアラーム
【追加配信】
●マリオクラッシュ（2026年3月）
●マリオズテニス（2026年3月）
●JACK BROS. ジャック・ブラザースの迷路でヒーホー!（2026年5月）
●スペースインベーダー バーチャルコレクション（2026年5月）
●バーチャルフィッシング（2026年5月）
●バーチャルボウリング（2026年5月）
●バーティカルフォース（2026年5月）
●V-TETRIS（2026年5月）
【当時未発売だったタイトル】
●ZERO RACERS
●ドラゴンホッパー
この発表を受けユーザーからは「うぉぉバーチャルボーイキター！」「インベーダーやってみようかな」「バーティカルフォースやりてぇ」「そのうち全ソフト来ないかな…版権あるのは厳しいか」「ほとんど出揃ったか？」「これで大体完結かな」「世にも珍しいメガテンのスピンオフがあるじゃないか！」など、喜びの声が寄せられていた。
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