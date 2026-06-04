任天堂は6月4日、「Nintendo Switch Online+追加パック」加入者向けサービス「NINTENDO 64 Nintendo Classics」にて、新たに「ドンキーコング64」を追加した。

「Classics」では、プレイ中に少しだけ時間を巻き戻せる「巻き戻し機能」や、いつでもセーブして中断・再開できる「どこでもセーブ」が利用可能。それらを使えばリトライもしやすく、非常に遊びやすくなっている。

「ドンキーコング64」は1999年に発売されたNINTENDO 64用の3Dアクションゲーム。ドンキーコングをはじめとする5匹のコングを操作し、広大な3Dステージを冒険していく。

ユーザーからは「これでいやいやコングクリアできます」「巻き戻しはゴロンダンスとか無理ゲーに使う」「処理落ち再現マ？」「すり抜けバグは健在っと…ムーンジャンプもできました」「面白すぎてやめ時がわからんｗ」など、多数の喜びの声が寄せられていた。

また、Nintendo Switch Online加入者限定商品として、当時の操作感で遊べる「NINTENDO 64 コントローラー」も販売中。こちらも合わせてチェックしてもらいたい。

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