任天堂は5月21日、Nintendo Switch 2 向け生き物調査アクション『ヨッシーとフカシギの図鑑』を発売。価格は、パッケージ版が7980円／ダウンロード版が6980円だ。

本作は、ヨッシーが空から降ってきたしゃべる図鑑“フカシギ”の依頼で、ふかしぎな生き物を調査するために図鑑の中を探索するアクションゲーム。

生き物を食べたり、ふんづけたり、ときには背負ってみたり……ヨッシーのさまざまなアクションを活かして、生き物の特徴を発見していこう。

発売とあわせて、オープニングムービーや任天堂の公式サイトでトピックスも公開されているので、ぜひともチェックしよう。

▼トピックス

https://www.nintendo.com/jp/topics/article/03da6ce8-0447-4b7c-a1b3-910009c49838

▼オープニングムービー

https://youtu.be/mrS9eZ4aNOs

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル：ヨッシーとフカシギの図鑑

ジャンル：生き物調査アクション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年5月21日）

価格：7980円（パッケージ版）／6980円（ダウンロード版）

CERO：A（全年齢対象）

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