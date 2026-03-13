ポケモンは3月13日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にてポケモンの大量発生イベント「コミュニティ・デイ」開催を告知した。3月14日14時～17時の期間中、うさぎポケモン「ヒバニー」がいつもより多く出現する。

イベント開始から終了4時間前までにヒバニー→ラビフット→エースバーンへと進化させることで、特別なスペシャルアタック「ブラストバーン」を覚える。

また、今回のイベント以降、エースバーンがスペシャルアタック「かえんボール」を覚えられるようになる。

期間中は「ふかそうち」に入れたタマゴのかえる距離が1/4になるほか、「ポケモンのアメ」の獲得量が2倍になったり、ルアーモジュールの効果が延びるなど、集中してプレイするチャンス。

この機会にぜひお気に入りの「ヒバニー」をゲットし、エースバーンまで進化させてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon GO

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：Niantic

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2016年7月6日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）