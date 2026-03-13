「ポケモンGO」ヒバニー大量発生 3月14日の14時から17時まで
ポケモンは3月13日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にてポケモンの大量発生イベント「コミュニティ・デイ」開催を告知した。3月14日14時～17時の期間中、うさぎポケモン「ヒバニー」がいつもより多く出現する。
イベント開始から終了4時間前までにヒバニー→ラビフット→エースバーンへと進化させることで、特別なスペシャルアタック「ブラストバーン」を覚える。
また、今回のイベント以降、エースバーンがスペシャルアタック「かえんボール」を覚えられるようになる。
期間中は「ふかそうち」に入れたタマゴのかえる距離が1/4になるほか、「ポケモンのアメ」の獲得量が2倍になったり、ルアーモジュールの効果が延びるなど、集中してプレイするチャンス。
この機会にぜひお気に入りの「ヒバニー」をゲットし、エースバーンまで進化させてみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon GO
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：Niantic
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2016年7月6日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©2025 Niantic, Inc. ©2025 Pokémon. ©1995–2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
※ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
